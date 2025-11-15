Selecciones clasificadas al Mundial 2026 tras la jornada de Eliminatorias en Europa: Lista completa

Finalizó el segundo partido de noviembre por las Eliminatorias de Europa rumbo al Mundial 2026, y Suiza y Austria dieron un importante paso para asegurar su tiquete en la cita global, después de la clasificación de Francia y Croacia, en la jornada anterior.

Austria se acercó a Estados Unidos, México y Canadá tras vencer a Chipre 0-2 y alcanzar los 18 puntos en el grupo H. Sin embargo, la victoria de Bosnia sobre Rumania no le permitió ratificarse en el primer puesto de la zona con una fecha de antelación.

Tabla de posiciones HOY Eliminatorias Europeas

Selecciones clasificadas al Mundial 2026

La lista de países en la Copa del Mundo es de 30 selecciones, que esperan por el sorteo de la fase de grupos que se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre en el Centro Kennedy en Washington D. C, en Estados Unidos. En Colombia, el evento será a partir de las 12 del mediodía.

A continuación las selecciones clasificadas para el Mundial 2026:

Anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México.

Asia: Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.

África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Europa: Inglaterra, Francia y Croacia.

Oceanía: Nueva Zelanda.

Equipos con plaza en el torneo de repesca intercontinental que concederá dos boletos al Mundial: Bolivia y Nueva Caledonia.

¿Cuándo se definen los últimos clasificados de Europa?

Las Eliminatorias de Europa continuarán su curso domingo 16 de noviembre, lunes y martes del mismo mes, donde se terminarán por definir los cupos directos y al repechaje de la conferencia.

En el ámbito de CONCACAF, la última jornada de la tercera ronda está programada para el martes y miércoles de la semana entrante, donde los técnicos colombianos Reinaldo Rueda (Honduras) y Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez (Panamá), buscarán llegar a la Copa del Mundo.

En África, el repechaje finalizará el domingo 16, mientras que en Asia, el 18 de noviembre de 2025.