Video: Exagerada pelea entre jugadores de Paraguay y Estados Unidos en partido amistoso

Estados Unidos vs. Paraguay en el partido amistosos del 16 de noviembre de 2025, organizado por la FIFA /Getty Images / Mark Smith/ISI Photos/USSF

Estados Unidos le ganó a Paraguay 2-1 en el partido amistoso, programado por la FIFA para el sábado 15 de noviembre, como compromiso preparatorio previo al Mundial del 2026. Lo que prometía ser un encuentro para el espectáculo del fútbol, terminó empañado por una pelea entre jugadores de ambos equipos sobre el final del encuentro.

Cuando el marcador iba 2-1 a favor de los locales, el capitán paraguayo disputó un balón sobre la banda, pero Alex Freeman intentó levantar el balón del suelo y abrazarlo. Entre el forcejeo de los dos futbolistas por la bola, llegaron los demás integrantes de ambos grupos, y se formó una maraña de golpes.

Incluso el entrenador de Paraguay, Gustavo Alfaro, trato de intervenir en la pelea, pero terminó en medio de los empujones que iban y venían. Este hecho reprochable se dio cuando faltaban menos de tres minutos para el pitazo final.

Mauricio Pochettino y Gustavo Alfaro, entrenadores argentinos de Estados Unidos y Paraguay respectivamente, en el amistoso de la fecha FIFA, NOVIEMBRE 2025 / Getty Images / Ira L. Black/USSF Ampliar

Cuando ya los ánimos se calmaron un poco, las cámaras enfocaron el rostro de Fremman, que había sido apartado de la pelea y se le veía afectado en su boca, por un posible golpe recibido en medio del caos. La inflamación y un poco de sangre, se alcanzó a observar.

Pero no solamente los titulares de ambas selecciones se vieron involucrados, también los suplentes saltaron desde el banco y algunos integrantes del cuerpo técnico entraron a la discusión.

Afortunadamente, al cabo de unos minutos la confrontación terminó y se pudo reanudar el juego por unos instantes más, para luego, dar por terminado el encuentro. Seguramente la FIFA, tomará medidas disciplinarias pertinentes ante la situación.