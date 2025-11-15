Clínicas en el Cesar vuelven a suspender servicios por deudas de la Nueva EPS

La crisis en la atención en salud en Valledupar vuelve a intensificarse tras el anuncio del Grupo Clínica Médicos, que confirmó una nueva suspensión de servicios por los constantes incumplimientos en los pagos por parte de la Nueva EPS. Se trata de la segunda suspensión en lo que va del año, un hecho que deja nuevamente en riesgo la prestación de servicios esenciales para cerca de 90 mil usuarios de la capital del Cesar.

La medida se conoce apenas un mes después de que la Gobernación del Cesar y la entidad aseguradora alcanzaran un acuerdo para evitar la suspensión del servicio en ocho IPS del departamento. Sin embargo, el incumplimiento de los compromisos pactados llevó a que las instituciones médicas retomaran las acciones de bloqueo, afectando a miles de familias que dependen del sistema público y privado para acceder a consulta, procedimientos y atención especializada.

Una situación que se repite

Jaide Medina, secretaria de Salud de Valledupar, advirtió que la situación es insostenible para las instituciones prestadoras de salud, que aseguran no contar con los recursos mínimos para continuar operando.

“La deuda que se ha acumulado después de la intervención es mucho mayor que la que existía antes. Este es un problema de flujo de recursos que entendemos afecta directamente a las instituciones hospitalarias, porque detrás de ellas hay proveedores, médicos, personal de servicios generales y muchas familias que dependen de que estos pagos se cumplan”, explicó la secretaria.

De acuerdo con la funcionaria, la Nueva EPS se comprometió a realizar pagos que permitirían normalizar la atención, pero los recursos no llegaron en los tiempos establecidos, generando un nuevo quiebre en la red asistencial. Esto ha provocado retrasos en citas, suspensión de procedimientos y una carga adicional sobre otras instituciones que continúan atendiendo a los usuarios del régimen contributivo y subsidiado.

Al borde del colapso

Las autoridades territoriales alertan que, de no llegar soluciones inmediatas, la red de salud de Valledupar podría entrar en un escenario crítico. La falta de flujo de recursos afecta la capacidad operativa de las IPS, retrasa el acceso a servicios urgentes y especializados.

Llamado urgente a intervención

Desde la administración municipal y departamental hacen un llamado al Gobierno Nacional y a la dirección de la Nueva EPS para garantizar la estabilidad financiera del sistema en el Cesar. Señalan que es necesario cumplir con los acuerdos previamente firmados para evitar que más instituciones se unan a las suspensiones y el problema se extienda a otros municipios.

Mientras tanto, la crisis continúa afectando directamente a los usuarios, que ven cada vez más limitada la posibilidad de acceder a servicios médicos oportunos y de calidad.