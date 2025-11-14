Un muerto deja volcamiento de embarcación en San Andrés: 38 personas más cayeron al agua

Este 13 de noviembre se registró el volcamiento de una embarcación en la isla de San Andrés, dejando como saldo a una persona muerta.

La emergencia fue reportada en el sector de Rocky Cay, donde, de acuerdo con la Dirección General Marítima (Dimar), a través de la Capitanía de Puerto, cerca de 38 personas cayeron al agua.

Detalles de la tragedia

“Un menor de edad fue trasladado al hospital y se encuentra estable de salud según los reportes médicos. Por otro lado, se realizó la evacuación médica de un pasajero, a quien según el parte médico fue sometido a procedimientos de reanimación sin éxito”, señaló la Dimar.

Según el comunicado de la autoridades marítima, la comunidad reportó el incidente a la Estación de Guardacostas y al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE).

La Dimar anunció que realizará las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar del incidente.