Barranquilla

Un muerto deja volcamiento de embarcación en San Andrés: 38 personas más cayeron al agua

La Dimar indicó que está investigando los hechos. Las personas fueron evacuadas y llevadas a un centro asistencial.

Sector donde se volcó la embarcación en San Andrés.

Sector donde se volcó la embarcación en San Andrés.

Este 13 de noviembre se registró el volcamiento de una embarcación en la isla de San Andrés, dejando como saldo a una persona muerta.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La emergencia fue reportada en el sector de Rocky Cay, donde, de acuerdo con la Dirección General Marítima (Dimar), a través de la Capitanía de Puerto, cerca de 38 personas cayeron al agua.

Más información

Detalles de la tragedia

“Un menor de edad fue trasladado al hospital y se encuentra estable de salud según los reportes médicos. Por otro lado, se realizó la evacuación médica de un pasajero, a quien según el parte médico fue sometido a procedimientos de reanimación sin éxito”, señaló la Dimar.

Según el comunicado de la autoridades marítima, la comunidad reportó el incidente a la Estación de Guardacostas y al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE).

La Dimar anunció que realizará las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar del incidente.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad