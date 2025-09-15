Si el Estado no implementa reforma agraria, nos tomaremos las tierras: líder campesino de Armenia

Armenia

Voceros de organizaciones campesina del eje cafetero, Tolima, Huila, Valle y Antioquia anunciaron desde Armenia que si el gobierno nacional no implementa la reforma agraria en ese territorio se tomaran los predios y las tierras.

Y es que en la plaza de Bolívar se dieron cita en el cabildo popular nacional donde el tema central fue las tierras, César Arias vocero de la protesta fue claro en manifestar que esperan que el estado entregue tierras a los campesinos de lo contrario se tomaran los predios para evitar que sean utilizados para otro fin.

Y agregó “El propósito de este cabildo es iniciar una acción que nos permita plantear el tema central de la política y es la soberanía popular, eso implica que el pueblo es soberano, el pueblo es autónomo, que el pueblo es independiente y que él de él emanan todos los poderes tal como dice la Constitución Política. Esa es la primera cosa.

La segunda es plantear una serie de soluciones a una serie de problemas que tenemos en Colombia y solucionarlos a partir de la acción popular, de la lucha popular. Y en tercer lugar es mirar la necesidad que tenemos de construir desde las bases populares un proceso de paz distinto al que siempre se ha planteado desde el Estado.

Reforma agraria tema central

César Arias vocero de la protesta subrayó “es el tema central entre otras razones porque la tierra es, digamos, el núcleo central de los problemas de este país. Pero digamos que hay distintos inconvenientes.

El primero es la concentración de la tierra, el segundo es que la tierra que ha sido incautada al narcotráfico y a otros delincuentes se está quedando en manos de muy poquitos como consecuencia de la corrupción, que camino pensamos nosotros es la salida, es tomar las tierras del estado para que otros no se la apropien sea poderosos o ricos, sino para entregársela a esta gente.

¿Y cómo haría ese mecanismo?

Nosotros vamos a organizar o esperamos que llegue el gobierno, si no existen soluciones, entonces nosotros vamos a tomarnos las tierras, ya tenemos un listado, la gente está preparada, la gente tiene semillas tiene ya está organizada. Entonces, si no hay soluciones por parte del Estado será la comunidad quien tenga que asumir las soluciones.

En el Quindío hay más de 20.000 hectáreas, hay tierras en todos los municipios, tierras aptas para la producción alimentaria, pero por debajo de la mesa se están haciendo negocios con gente no santa.

En vista de eso, que hemos venido a la ANT, Agencia Nacional de Tierras, estamos hablando con la Sociedad de Activos Especiales, SAE y hemos hecho todos los esfuerzos necesarios para por la vía institucional resolver el problema, pero no ha sido posible, entonces, nosotros vamos a acudir a las acciones que la misma Constitución nos permite y que el presidente ha planteado.

Bloqueo en el peaje de autopistas del café

Precisamente anoche un grupo de estos campesinos bloqueo por cerca de una hora el paso por el peaje de Circasia en autopistas del café en la vía Armenia Pereira llamando la atención del gobierno nacional no solo por la tierra sino en rechazo a la concesión de autopistas del café y al alto valor de este peaje.

Mediante el diálogo los campesinos levantaron una hora después el bloqueo que genero gran congestión vehicular entre los departamentos y desde la noche anterior el tránsito es normal.