Jugadores de la Selección Colombia Sub-17 enfrentaron a los de Francia, tras eliminación del Mundial

Santiago Londoño se marchó expulsado del partido en tiempo de reposición. (Photo by Jurij Kodrun - FIFA/FIFA via Getty Images) / Jurij Kodrun - FIFA

La Selección Colombia Sub-17 quedó eliminada del Mundial de la categoría celebrado en Qatar este viernes, luego de perder 0-2 ante Francia en los 16avos. El juego terminó marcado por una vergonzosa pelea, con varios jugadores del combinado nacional involucrados.

Una vez terminado el partido, se anunció que se había presentado un conato de bronca; sin embargo, la transmisión de la televisión no mostró nada de lo sucedido, por lo que fue incierta la magnitud de los hechos.

El periodista francés Loïc Tanzi publicó un video con lo sucedido, donde se puede ver como comenzó la pelea tras una embestida de los jugadores colombianos, viéndose involucrados también los familiares de los futbolistas franceses.

“Un vídeo de lo ocurrido ayer tras el partido de dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 contra Colombia. Las familias de los jugadores no saltaron al campo para atacar a los colombianos, sino para defender a los franceses", publicó Loïc.

Santiago Londoño, quien se marchó expulsado a los 90+8 minutos, es uno de los primeros jugadores en ingresar al terreno y reclamarle a un rival, terminando todo en una persecución que por poco y termina con la invasión de la cancha contraria, donde se disputaba el juego Argentina Vs. México.

Une vidéo de ce qu’il s’est passé hier après le match des U17 en 16e de finale de la Coupe du monde contre la Colombie. Les proches des joueurs ne sont pas descendus sur la pelouse pour aller frapper les Colombiens mais pour essayer de défendre les Français. pic.twitter.com/LGxVQQ9LCy — Loïc Tanzi (@Tanziloic) November 15, 2025

Tras lo sucedido, la Selección Colombia y la Federación Colombiana de Fútbol se exponen a una fuerte sanción de parte de la FIFA, se espera que próximamente haya un pronunciamiento oficial.