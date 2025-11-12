Eliminatorias Asia 2026 ¿Qué selección va al repechaje?: Así se definirá el último clasificado

El trofeo de la Copa del Mundo exhibido previo al inicio del Mundial. (Photo by Elizabeth Ruiz Ruiz/Getty Images) / Elizabeth Ruiz Ruiz

La doble fecha FIFA de noviembre será fundamental para la gran mayoría de la Confederaciones. Salvo Conmebol y Oceanía, donde ya quedaron definidos los clasificados al Mundial y al repechaje, a lo largo del mundo varios países se estarán jugando su paso a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Los ocho clasificados al Mundial por la Eliminatoria Asiática (AFC) ya se encuentran definidos; no obstante, aún falta por conocerse quien se quedará con la plaza al repechaje intercontinental.

Por Asia, estarán en la Copa del Mundo: Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita; entretanto, los dos mejores equipos del triangular de la cuarta ronda, accedieron a un repechaje, el cual se estará definiendo entre este jueves y el próximo martes.

¿Quiénes disputarán el repchaje de la AFC?

Emiratos Árabes Unidos e Irak estarán disputando el repechaje de las eliminatorias asiáticas. El primer partido se disputará este jueves 13 de noviembre, a partir de las 11:00AM, hora colombiana. La vuelta será el martes 18 de noviembre, también a la misma hora.

La serie comenzará en el estadio Mohamed bin Zayed Stadium de Emiratos Árabes; mientras que la vuelta será en el Estadio Internacional de Basora, Irán.

El ganador de este repechaje, será una de las seis selecciones clasificadas al Repechaje Intercontinental, donde también estarán representantes de África, Concacaf y Oceanía. Por la Conmebol estará presente Bolivia.