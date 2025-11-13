Gatusso criticó fuertemente las Eliminatorias Sudamericanas: “Necesitamos revisar los criterios”

Gennaro Gattuso durante la rueda de prensa / Getty Images / Claudio Villa - FIGC

El director técnico, Gennaro Gatusso habló con los medios de comunicación en la rueda de prensa previo al partido de la Selección Italia frente a Moldavia, en la tarde de este 13 de noviembre, juego que corresponde a la novena jornada de la fase de grupos de las Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026.

Durante la conferencia, el entrenador italiano hizo una fuerte crítica hacia las Eliminatorias Sudamericanas, haciendo referencia a que en Europa es más difícil la clasificación para el Mundial que en Latinoamérica.

“Ya lo hemos hablado, pero los sudamericanos son diez equipos, de los cuales seis clasifican y el séptimo va a una repesca contra Oceanía... mientras acá los grupos son tan cerrados. Esa es la decepción. El mayor arrepentimiento es ese. No clasificar directo. Definitivamente, necesitamos revisar los criterios”, expresó Gatusso.

El técnico de Italia lanzó una contundente declaración a la Conmebol, luego de que la Selección de Bolivia lograra conseguir un cupo al repechaje y que Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay fueran las selecciones clasificadas directamente al Mundial 2026.

Es preciso mencionar que la Selección Italia le ha costado clasificar a la Copa del Mundo desde que la UEFA decidió dejar solamente 13 plazas en vez de 16, pues en los últimos dos mundiales no ha podido participar. En Rusia 2018 perdió el repechaje (0-1) ante Suecia, y en Qatar 2022 cayó derrotado ante Macedonia del Norte con el mismo marcador.

Por último, Gennaro Gatusso aseguró que si su selección no logra conseguir un cupo para disputar el Mundial 2026 de México, Canadá y Estados Unidos se irá del país: “Si no clasificamos me mudaré lejos de Italia, muy lejos”.