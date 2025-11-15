Palmira es declarado libre de sospecha de minas antipersonal tras intervención del Ejército Nacional

Palmira, Valle del Cauca

Palmira dio un paso clave en seguridad territorial tras ser declarada libre de sospecha de minas antipersonal en la Zona 1, gracias a las labores del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario N.° 6.

Los soldados realizaron 24 estudios no técnicos, investigaron siete eventos y, siguiendo los protocolos establecidos, lograron cancelar cuatro y desvirtuar tres. La intervención abarcó más de 24 veredas, incluidas Tienda Nueva, Guanabanal, Tablones, La Acequia, Matapalo, Rozo, Palmaseca y sectores de la Reserva Natural La Lucha, un ecosistema clave para la biodiversidad del Valle del Cauca.

Con este logro, Palmira se suma a los 11 municipios y dos zonas del departamento que ya están libres de sospecha de artefactos explosivos.

Las autoridades destacaron el impacto social, ambiental y económico de este avance. Además, cerca de 40.000 habitantes han sido sensibilizados en prevención de riesgos por artefactos explosivos, fortaleciendo el autocuidado.