A la cárcel dos hombres por masacre en Ginebra, Valle: un menor de 16 años fue una de las víctimas

Dos hombres identificados como Juan Esteban Vega y Miguel Ángel Caicedo fueron enviados a la cárcel como presuntos responsables de la masacre ocurrida el pasado 19 de septiembre en zona rural de Ginebra, Valle del Cauca, donde tres personas fueron asesinadas, entre ellas un menor de 16 años. Su hermano gemelo sobrevivió tras recibir atención médica oportuna.

De acuerdo con la investigación, hombres armados ingresaron a una vivienda en la vereda Los Cocuyos, y bajo amenazas obligaron a salir a sus ocupantes, incluidos los dos adolescentes. “Posteriormente, les dispararon. Tres de las víctimas murieron en el lugar y uno de los menores de edad fue trasladado a un centro asistencial donde le salvaron la vida”, explicó el fiscal del caso.

Las evidencias recopiladas por la Fiscalía señalan que Vega Rodas habría ordenado el ataque, mientras que Caicedo Pulgarín sería quien lo ejecutó y accionó el arma de fuego durante el hecho violento.

Un fiscal presentó a los dos procesados ante un juez de control de garantías, donde les imputó los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ninguno aceptó los cargos y ambos deberán cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario.

Las autoridades confirmaron que buscan a tres personas más que habrían participado en esta masacre registrada en el oriente del Valle del Cauca.