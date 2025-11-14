Cali acoge Seminario Internacional sobre vivienda digna para mujeres

Modelo Housing First para garantizar vivienda digna a mujeres en situación de vulnerabilidad.

El evento se realiza en el marco del proyecto MERA “Mujeres Echando Raíces”, financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo y operado localmente con aliados estratégicos.

El seminario busca fortalecer políticas públicas locales y visibilizar la vivienda estable como herramienta para la autonomía, seguridad y garantía de derechos de las mujeres.

El modelo Housing First (vivienda primero), probado internacionalmente, reconoce la vivienda digna como condición indispensable para reconstruir proyectos de vida y empoderar a las mujeres.

Expertas compartirán experiencias

Durante el seminario se presentan casos de éxito, desafíos locales y propuestas adaptadas a la realidad de Colombia y Ecuador, países donde se ejecuta MERA Mujeres Echando Raíces.

Expertos internacionales en políticas de vivienda, género y derechos humanos participarán en mesas de diálogo y talleres de intercambio de buenas prácticas.

La iniciativa permitirá aprender de experiencias globales, ajustándolas a contextos locales y fortaleciendo la operación del proyecto en Cali y Quito.

El evento se alinea con los compromisos globales de igualdad de género y desarrollo sostenible, destacando la relevancia de políticas inclusivas para mujeres en vulnerabilidad.