Cali acoge Seminario Internacional sobre vivienda digna para mujeres
La ciudad es sede del Seminario Internacional “Un techo seguro para ellas”.
El evento se realiza en el marco del proyecto MERA “Mujeres Echando Raíces”, financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo y operado localmente con aliados estratégicos.
El seminario busca fortalecer políticas públicas locales y visibilizar la vivienda estable como herramienta para la autonomía, seguridad y garantía de derechos de las mujeres.
El modelo Housing First (vivienda primero), probado internacionalmente, reconoce la vivienda digna como condición indispensable para reconstruir proyectos de vida y empoderar a las mujeres.
Expertas compartirán experiencias
Durante el seminario se presentan casos de éxito, desafíos locales y propuestas adaptadas a la realidad de Colombia y Ecuador, países donde se ejecuta MERA Mujeres Echando Raíces.
Expertos internacionales en políticas de vivienda, género y derechos humanos participarán en mesas de diálogo y talleres de intercambio de buenas prácticas.
La iniciativa permitirá aprender de experiencias globales, ajustándolas a contextos locales y fortaleciendo la operación del proyecto en Cali y Quito.
El evento se alinea con los compromisos globales de igualdad de género y desarrollo sostenible, destacando la relevancia de políticas inclusivas para mujeres en vulnerabilidad.