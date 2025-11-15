Millonarios pierde a Leonardo Castro y a Jorge Arias para el inicio de la Liga 2026-I

Millonarios cerró un mal 2025 eliminado prematuramente de la segunda Liga del año, venciendo 1-2 al Boyacá Chicó, un resultado que ya no le alcanzaba para intentar ingresar al grupo de los ocho mejores del campeonato.

El triunfo dejó a los dirigidos por Hernán Torres con 73 puntos y en la séptima posición de la Reclasificación, quedando muy cerca de asegurar un tiquete a la Copa Sudamericana del próximo año.

Dos bajas para el inicio del próximo campeonato

El triunfo 1-2 sobre el Chicó tuvo un final caliente, en el que se presentó una discusión entre jugadores y cuerpo técnico de ambos equipos desde los banquillos. El árbitro del encuentro expulsó a jugadores y miembros de ambos equipos, entre ellos el goleador Leonardo Castro, quien abrió el marcador en el compromiso.

El Comité Disciplinario de la Dimayor determinó darle una sanción de dos fechas a Castro, argumentando que usó lenguaje y gestos ofensivos u obscenos contra un rival. Por su parte, Jorge Arias, quien fue expulsado en el campo por doble amonestación, solo recibió una fecha de castigo.

Al estar Millonarios ya eliminado de esta Liga, ambos jugadores pagarán sus respectivas sanciones en las primeras fechas de la Liga 2026-I.

Más sanciones

Las sanciones más altas del Comité Disciplinario de la Dimayor fueron para Edwin Torres, jugador de Alianza FC, y Kevin Londoño, jugador del Boyacá Chicó. Ambos recibieron tres fechas por "emplear lenguaje, ofensivo grosero u obsceno o gestos de la misma naturaleza contra el oficial de partido". Adicional a ello, ambos pagarán una multa de $4′270.500. Alianza quedó eliminado de los cuadrangulares finales tras perder 1-0 con Santa Fe en Bogotá.