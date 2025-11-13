Hernán Torres sobre el 2026 de Millonarios: “No puedo entrar en aguas tibias, hay que mejorar todo”

¡El conjunto Embajador sale a vacaciones! Millonarios consiguió una victoria en la última fecha de la Liga Colombiana-II tras vencer 2-1 a Boyacá Chicó en condición de visitante con anotaciones de Leonardo Castro (3′) y Beckham Castro (52′). El equipo de Hernán Torres quedó eliminado de los cuadrangulares luego de tener un semestre bastante complicado y situarse parcialmente en la casilla 11 con 26 puntos.

REPASE ACÁ EL TRIUNFO DE MILLONARIOS EN LA FECHA 20

“A veces tengo una imagen de ogro, porque exijo mucho”

Posterior al partido, Hernán Torres, director técnico de Millonarios, atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa, en la cual destacó el buen partido de sus jugadores tras quedar en desventaja numérica, reveló los aspectos que debe mejorar el conjunto bogotano para el próximo año y aseguró que ya se están contemplando nombres de los posibles refuerzos.

“Me parece que hoy se hizo un gran esfuerzo con un hombre menos desde temprano, cuando empezó el segundo tiempo. Me parece que eso es un mérito importante del orden que tuvo el equipo para poder defender ese resultado cuando tuvimos un hombre menos, ¿no? Pienso que es trabajar, corregir y Millonarios hay que ganar siempre y eso es lo que queremos, pretendemos ser y conseguir con el proyecto que se tiene", inició reconociendo Hernán Torres.

Le puede interesar: Reclasificación con cupos a Libertadores y Sudamericana 2026 tras triunfo de Millonarios en fecha 20

Prosiguió:“Exigí a toda hora, todo instante, en cada día de entrenamiento, en cada juego, en cada partido, exigimos y sabemos que tuvimos muchas limitaciones y muchas faltas de atenciones en los juegos, y hoy ganamos, pero ganamos con muchas lagunas (...) Yo pienso que el equipo sí reaccionó, un poco, pero reaccionó. El equipo no se quedó como estaba, el equipo reaccionó. A veces me tildan de duro porque exijo mucho; a veces tengo una imagen de ogro, porque exijo mucho, y esa es mi característica y nunca la voy a dejar”, expresó.

Reveló que los directivos ya están contemplando nuevos refuerzos para el 2026: “Soy testigo de que los directivos, conjuntamente conmigo, nos hemos reunido y se están viendo nombres con tiempo para que no tengamos problemas en la armada del equipo para el otro año. No estoy alabando a nadie, porque no tengo que alabar a nadie, a ningún directivo, a ningún jugador ni a ningún periodista. No me gusta alabar a nadie, pero sí sé que hay un trabajo serio para lo que se piensa vivir en la próxima temporada”, respondió.

Lea también: Falcao no olvida su paso por Millonarios: “Era algo que me faltaba en la lista de sueños”

Concluyó: “¿Qué debemos mejorar? Todo, en lo futbolístico, todo. Queremos tener un equipo equilibrado, lo que pretendemos y queremos. Yo no puedo entrar en aguas tibias, hay que mejorar todo. El grupo sabe que hay que mejorar todo. Los que estamos, los que vengan, los que integran a Millonarios. Hay que mejorar todo porque hay que cambiar la imagen que se dejó en este torneo", enfatizó.

Vea acá la rueda de prensa completa de Hernán Torres