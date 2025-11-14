Millonarios se queda con una de las joyas del Deportivo Pereira: Carlos Darwin Quintero

Millonarios ya piensa en el 2026, tras su prematura eliminación de la Liga 2025-II, donde ni siquiera pudo ingresar a los cuadrangulares finales, quedándose sin chances a falta de dos fechas.

El equipo bogotano anunció su primer refuerzo para el primer semestre del próximo año, se trata del atacante Carlos Darwin Quintero, quien renunció al Deportivo Pereira por la crisis financiera que atraviesa el club.

“Las grandes especies se adaptan. Los grandes jugadores transforman”, publicó Millonarios en sus redes junto al video de presentación:

⚽️ Las grandes especies se adaptan. Los grandes jugadores transforman 🧬 pic.twitter.com/FNjX6SEYqi — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 14, 2025

Quintero, de 38 años, jugará en su cuarto equipo en el fútbol colombiano, tras su paso también por el Deportes Tolima y el América de Cali. En el fútbol internacional también militó en Santos Laguna y América de México, en el fútbol mexicano; el Minnesota United y el Houston Dynamo, de la MLS, y el Krylia Sovetov Samara, de Rusia.

Primer refuerzo y renovaciones

La oficialización de Carlos Darwin Quintero como primer refuerzo se suma a las renovaciones de Andrés Llinás, Leonardo Castro, Jorge Arias y Danovis Banguero, pensando en el proyecto que encabezará Hernán Torres para el próximo año.