🔴EN VIVO | Chico vs. Millonarios por la fecha 20 de la Liga Colombiana: sígalo ACÁ EN DIRECTO

<b>Millonarios visita a Boyacá Chico en el estadio La Independencia de Tunja</b>, en el partido correspondiente a la <b>fecha 20 de la Liga Colombiana</b>, en lo que será su última presentación de este año, ya que no logró la clasificación a los cuadrangulares. Esta es la oportunidad de los embajadores para buscar los tres puntos y despedirse con honor en el segundo semestre del fútbol colombiano. Pero además, <b>necesita el triunfo para asegurar su clasificación a la fase previa de la Copa Sudamericana 2026 </b>y no ser sorprendido por otros equipos que vienen de atrás en la reclasificación.Los dirigidos por el técnico <b>Hernán Torres</b> esperan conseguir los últimos tres puntos del año para escalar en la tabla de la reclasificación, y aspirar a obtener un cupo para torneo internacional en 2026. Le podría interesar:<a href="https://caracol.com.co/2025/11/07/reclasificacion-2025-cupos-a-libertadores-y-sudamericana-tras-triunfo-del-america-en-tunja/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/11/07/reclasificacion-2025-cupos-a-libertadores-y-sudamericana-tras-triunfo-del-america-en-tunja/"><b> Reclasificación 2025: así están los cupos a Libertadores y Sudamericana, tras la goleada del América</b></a><b>Este partido se jugará a puerta cerrada,</b> lo que quiere decir, que los hinchas no podrán ingresar al encuentro. Esto debido a los hechos de desorden público que se han presentado recientemente en la capital boyacense.Por su parte, <b>Boyacá Chico es penúltimo en la tabla de posiciones con solo 16 puntos</b>, completa diez encuentros sin ganar, la última vez que sumó tres puntos fue en la fecha 9 cuando le ganó 1-0 a Unión Magdalena.Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/11/11/pimentel-y-su-enojo-por-tener-que-jugar-a-puerta-cerrada-contra-millonarios-buscan-aburrirnos/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/11/11/pimentel-y-su-enojo-por-tener-que-jugar-a-puerta-cerrada-contra-millonarios-buscan-aburrirnos/"><b>Pimentel y su enojo por tener que jugar a puerta cerrada contra Millonarios: “Buscan aburrirnos</b></a>”