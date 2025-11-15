¿Cuál es el orden para decorar el árbol de Navidad? Esta es la nueva tendencia de los moños

Se acerca una de las temporadas más esperadas por muchos: diciembre, y con ella, la tradición de renovar la decoración del hogar. Asimismo, el árbol de Navidad, es uno de los símbolos centrales de las fiestas de fin de año.

Durante años, la “cima” del árbol siempre estaba reservada para dos elementos tradicionales: la estrella o el ángel. Sin embargo, la decoración de este año se convierte en un entorno más sencillo como lo es el moño.

¿Por qué ahora le ponen moños a los árboles de Navidad?

Esta popularidad se debe a la elegancia que aporta, permitiendo adaptarlo a cualquier estilo decorativo. A diferencia de la estrella, el moño ofrece movilidad, volumen y un efecto visual más cálido, funcionando como el “broche final” que une todo el diseño. La facilidad para crearlo en casa, experimentando con diferentes texturas y colores, también contribuye a darle un toque muy personal.

¿Cuál es el orden para decorar el árbol de Navidad?

Armar un árbol requiere seguir una secuencia lógica para lograr un resultado que pueda satisfacer. La clave del éxito radica en el orden, conozca acá cuál es:

La base: todo comienza por la estructura. La base es fundamental para la estabilidad y la estética general. Se debe elegir una base adecuada al estilo del árbol y montarla sobre la cruceta (el soporte técnico que son las “patas” del árbol) para ocultarla, ganando inmediatamente en elegancia.

Las luces: este es el paso más crítico y debe realizarse justo después de la base y antes de cualquier otro adorno.

Expertos en decoración, insisten que "si un árbol es frondoso, y tiene buenas luces, la decoración pasa a un segundo plano ".

”. Una vez colocadas las luces, se procede con el resto de la decoración, buscando siempre el equilibrio. La recomendación es no abrumar el árbol de inmediato, sino comenzar con una decoración sencilla e ir enriqueciéndola año tras año en familia. El valor de este ritual familiar es lo que hace que la decoración sea realmente especial.

Ante la reducción de espacio en las viviendas modernas, la tendencia se inclina por árboles con un diámetro más reducido, sin importar tanto la altura. Si el árbol se va a colocar en una esquina, un truco eficaz es “falsearlo”: llevar las ramas hacia adelante y concentrar la decoración en la parte frontal visible.