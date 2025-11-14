Colombia inaugura el primer árbol navideño humano HOY: Casi 1.000 familias participarán

La Navidad es una de las celebraciones más significativas para miles de familias colombianas, y este año el Colegio Colombo Gales quiere ir más allá de las tradiciones habituales para convertir esta temporada en un momento inolvidable. Este viernes 14 de noviembre a las 5:00 p.m., la institución llevará a cabo un evento único en el Centro Comercial BIMA, donde estudiantes, padres, docentes, exalumnos y colaboradores formarán el primer árbol de Navidad humano en la historia del colegio. Esta actividad simbólica busca resaltar el valor de la unión y fortalecer los lazos que durante 54 años han sostenido a su comunidad educativa.

En un país donde la Navidad es sinónimo de familia, música, encuentro y tradición, esta propuesta se convierte en una oportunidad para revivir el espíritu de cercanía que caracteriza al colegio. Además, se proyecta como un evento que atraerá la atención de la comunidad educativa de Bogotá y alrededores, pues combina arte, participación masiva y un mensaje profundamente emocional. La actividad promete convertirse en uno de los encuentros familiares más especiales de la temporada y en un acontecimiento ideal para quienes buscan vivir experiencias que conecten con el verdadero sentido navideño.

Para muchas familias, los espacios de integración escolar son esenciales para fortalecer la confianza, la comunicación y el sentido de pertenencia. Por eso, la iniciativa del árbol humano no solo propone un acto visualmente impactante, sino que invita a los asistentes a explorar la importancia de mantenerse unidos en medio de un mundo cada vez más acelerado. En este contexto, el evento se configura como una experiencia ideal para generar contenido digital, fotografías memorables y momentos que podrán compartirse en redes sociales, convirtiéndose en un motor de visibilidad tanto para el colegio como para sus participantes.

Le puede interesar: Colombia tendrá un nuevo parque de diversiones con montaña rusa dentro de un Centro Comercial

Un árbol humano para celebrar la luz de la comunidad

Desde su fundación hace más de cinco décadas, el centro educativo ha construido una comunidad basada en el respeto, la solidaridad y el amor, pilares que se reflejan en cada una de sus actividades institucionales. Para esta ocasión especial, han decidido simbolizar el espíritu navideño a través de un árbol formado por personas, una figura viva que representará la luz que se enciende cuando las familias se unen. “La luz no es solo un resplandor; es lo que permanece vivo en el corazón. Cada familia que ha pasado por el colegio es una chispa que sigue encendiendo nuestro camino. Por eso, este árbol somos todos”, destaca la institución en su invitación oficial.

El evento no solo busca ser un acto creativo, sino un gesto cargado de significado. Niños, jóvenes y adultos se alinearán para dar forma a la silueta completa del árbol navideño, mostrando cómo, a través del paso del tiempo, cada generación aporta al legado que hoy caracteriza al colegio. Con esta representación colectiva, la comunidad reafirmará la importancia de la memoria compartida, la gratitud y el sentido de propósito que se construye desde la educación.

Lea también: Este es el mejor centro comercial de Bogotá: tiene cine de lujo y súper-karts

Un encuentro para fortalecer vínculos y proyectar futuro

El árbol de Navidad humano es, en esencia, una invitación a regresar a lo esencial: compartir, escuchar, abrazar y reconocer la fuerza que tiene la familia en la formación integral de cada individuo. Con esta actividad, la institución educativa reafirma su compromiso de promover una convivencia sana, inspirar encuentros significativos y recordar que la educación florece cuando se trabaja “desde la familia y para la familia”.