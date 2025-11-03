Técnica para ahorrar 1 millón de pesos de aquí a Navidad si gana el salario mínimo, según la IA

Para millones de colombianos que dependen del salario mínimo, la idea de ahorrar un millón de pesos antes de Navidad puede parecer inalcanzable. Sin embargo, la clave reside en una técnica de ahorro progresivo y psicológicamente astuta, diseñada específicamente para quienes perciben ingresos fijos y limitados.

Le preguntamos a varias inteligencias artificiales como Chatgpt, Deepseek y Gemini, y esto fue lo que nos dijeron sobre una técnica para lograr ahorrar un millón de pesos para el 25 de diciembre.

Considerando que el salario mínimo mensual para 2025 en Colombia es de $1.300.000, sumado al auxilio de transporte de $162.000, dando un total de $1.462.000, y partiendo de la primera semana de noviembre, un trabajador tiene aproximadamente siete semanas hábiles para construir su capital navideño. La meta: acumular $1.000.000 sin que el proceso se sienta como un sacrificio insostenible.

Ahorro en Colombia. Imagen vía Getty Images / Mauricio Toro Ampliar

La estrategia “3-2-1”

El error más común al intentar ahorrar es destinar una suma fija y grande desde el inicio, lo que genera frustración y abandono rápido. La metodología efectiva es el ahorro escalonado. Esta técnica, conocida como “Regla 3-2-1”, permite adaptar el esfuerzo económico a la mentalidad del ahorrador, comenzando con pasos pequeños y aumentando la intensidad de manera gradual.

¿En qué consiste exactamente? Se divide el periodo en siete semanas y se asigna un monto de ahorro específico para cada una, simulando una pirámide donde se inicia con una base manejable, se consolida en la cima y se finaliza de manera controlada.

Cronograma de ahorro semanal:

Semana 1 (4 al 10 de noviembre): Ahorro de $50.000. El objetivo es identificar y eliminar un gasto superficial semanal, como comidas fuera de casa, suscripciones innecesarias o impulseos en delivery.

Ahorro de $50.000. El objetivo es identificar y eliminar un gasto superficial semanal, como comidas fuera de casa, suscripciones innecesarias o impulseos en delivery. Semana 2 (11 al 17 de noviembre): Ahorro de $100.000. Se duplica el esfuerzo inicial, recortando otro gasto no esencial o optimizando el mercado de la semana.

Ahorro de $100.000. Se duplica el esfuerzo inicial, recortando otro gasto no esencial o optimizando el mercado de la semana. Semanas 3 y 4 (18 de nov. al 1 de dic.): Ahorro de $150.000 cada una. Para estas fechas, la disciplina debe estar más consolidada. Este monto se puede lograr combinando la reducción de gastos y la venta de algún objeto en desuso.

Ahorro de $150.000 cada una. Para estas fechas, la disciplina debe estar más consolidada. Este monto se puede lograr combinando la Semanas 5 y 6 (2 al 15 de dic.): Ahorro de $200.000 cada una. Este es el periodo de máximo esfuerzo, coincidiendo con la necesidad de evitar compras navideñas anticipadas e impulsivas.

Ahorro de $200.000 cada una. Este es el periodo de máximo esfuerzo, coincidiendo con la necesidad de evitar compras navideñas anticipadas e impulsivas. Semana 7 (16 al 25 de dic.): Ahorro de $150.000. El ahorro final, ya con la meta a la vista, que sirve para sellar el objetivo del millón de pesos.

50 thousands pesos bills from Colombia coming out of a man´s wallet / Kryssia Campos Ampliar

Crear un “fondo invisible”

De nada sirve el esfuerzo si el dinero ahorrado se mezcla con los fondos de uso diario y termina gastándose. La recomendación unánime es utilizar una cuenta de ahorros digital sin cuota de manejo. Aplicaciones como Nequi, Daviplata o Movii son ideales para este propósito.

Dentro de estas apps, se debe crear un “Bolsillo” o una “Meta de Ahorro” específicamente nombrado, por ejemplo, “Navidad 2025”. La acción crítica es transferir el monto semanal pactado a este fondo en cuanto se reciba el pago, preferiblemente los lunes. La psicología detrás de esto es simple: “lo que no se ve, no se gasta”. Este fondo debe considerarse intocable, como si no existiera.