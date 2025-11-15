Aguinaldos y prima de diciembre: cómo calcularlos y en qué fecha se pagan en Colombia

En Colombia, la normativa laboral define los tiempos en que los trabajadores deben recibir la prima de servicios, que se entiende como un beneficio que forma parte de su ingreso anual.

Para quienes se desempeñan en el sector privado, el ‘Código Sustantivo del Trabajo’ establece dos momentos obligatorios de pago. La primera mitad del valor correspondiente debe entregarse como fecha límite el 30 de junio, y la segunda debe ser cancelada antes del 20 de diciembre.

Tenga en cuenta que estos plazos continúan plenamente vigentes para el año 2025 y buscan garantizar que los empleados cuenten con un ingreso adicional en dos momentos importantes del calendario laboral.

En cuanto a los servidores públicos, la regulación funciona de manera distinta. La prima de navidad, equivalente a este beneficio, no se divide en dos pagos, sino que se reconoce en una sola entrega anual.

Según lo dispuesto por los decretos que rigen estos temas, dicho desembolso debe efectuarse dentro de los primeros quince días de diciembre. Esto permite que el reconocimiento llegue de forma oportuna y unificada, justo antes del cierre del año fiscal.

¿Cómo se calcula el valor de la prima de diciembre?

Debe considerar que el cálculo de la prima se determina a partir del tiempo laborado y del salario que recibe el trabajador, lo que asegura que el valor refleje de manera proporcional su dedicación durante el período correspondiente.

En el sector privado, la normativa establece una fórmula específica. De esta forma, debe tomar su salario mensual, incluyendo los pagos que formen parte del salario como el auxilio de transporte cuando aplica, y se multiplica por el número de días trabajados en el semestre.

Ese resultado luego se divide entre 360, una base que unifica el cálculo para todos los empleados. Cuando un trabajador ha cumplido el semestre completo, se contabilizan 180 días, lo que facilita obtener la cifra final de la prima por pagar.

Adicionalmente, para los servidores públicos, el sistema opera de forma más directa. El valor de la prima equivale a un salario mensual completo cuando el funcionario ha estado vinculado durante todo el año.

Si el tiempo de servicio ha sido menor, el pago se ajusta proporcionalmente, garantizando que el reconocimiento económico corresponda al periodo efectivamente trabajado.

¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta para recibir este beneficio en 2025?

La prima de servicios es un beneficio exclusivo para quienes cuentan con un contrato laboral, sin importar si este es a término fijo, indefinido o por obra y labor.

Por ende, este reconocimiento no aplica para personas contratadas por prestación de servicios, trabajadores independientes ni empleados con salario integral, a menos que en este último caso exista un acuerdo contractual que establezca una compensación adicional.

Un aspecto que vale la pena considerar es que el valor siempre se calcula con base en el salario vigente del año en curso, en este caso el correspondiente a 2025, lo que significa que cualquier actualización salarial impacta directamente el monto a recibir.

Asimismo, el tiempo efectivamente trabajado tiene un papel determinante. Por ejemplo, si el empleado no completó el periodo correspondiente, la prima se ajusta proporcionalmente según los días de servicio.

Finalmente, cabe acotar que es esencial resaltar que la entrega puntual de este beneficio es una obligación legal del empleador y representa un derecho irrenunciable para el trabajador, por lo que debe cumplirse sin excepciones.