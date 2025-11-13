🔴 EN VIVO: Última fecha de la Liga colombiana, siga la transmisión de los clasificados a los 8

La <b>Fecha 20 de la Liga Colombiana ya arrancó </b>con los partidos entre Equidad vs. Pereira y Boyacá Chicó vs. Millonarios. Hoy continúa la recta final del todos contra todos con <b>ocho compromisos, que se jugarán en simultáneo a partir de las 7:00 p.m. </b>(hora Colombia).Hasta el momento seis equipos ya tienen asegurado su cupo a la siguiente fase del campeonato; iniciando por <b>Medellín que es líder, Nacional, Bucaramanga, Tolima, Fortaleza y Junior</b>. Quedan dos cupos que aún no están definidos, pero de momento América es séptimo con 29 puntos y Alianza es octavo con la misma cantidad.Lea también: <a href="https://t.co/28BEcGEWzK" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://t.co/28BEcGEWzK"><b>América rechazó actos vandálicos en Medellín: “Ponen en riesgo la integridad de los jugadores”</b></a><b>Llaneros recibirá en el estadio Rey Pelé al reciente descendido Envigado</b>, en este duelo ya no se juega nada, porque ambos equipos ya no alcanzan a clasificar a los cuadrangulares. En otro de los encuentros <b>Deportivo Cali jugará ante Once Caldas</b>, el equipo de Manizales aún tiene posibilidades matemáticas, pero debería triunfar por más de 7 goles y esperar una estrepitosa caída del América.También jugarán <b>Unión Magdalena vs. Fortaleza</b> en el estadio Sierra Nevada. En Rionegro,<b> Águilas Doradas se enfrentará a Tolima</b>, el equipo local para avanzar a los cuadrangulares, debería ganar y esperar que pierdan América y Santa Fe. Le podría interesar: <a href="https://t.co/5k2STek3UQ" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://t.co/5k2STek3UQ"><b>Hernán Torres sobre el 2026 de Millonarios: “No puedo entrar en aguas tibias, hay que mejorar todo”</b></a>Los encuentros que serán cruciales para la clasificación son<b> Medellín y América de Cali,</b> que se jugará en el Atanasio Girardot, porque el equipo local pelea por el punto invisible y los escarlatas quieren ratificar su cupo dentro de los ocho. El otro equipo que pelea por el ingreso a las finales es<b> Santa Fe, que recibirá en su casa a Alianza, por un duelo directo</b>, ya que los leones son novenos con 28 puntos y se enfrentará al octavo que tiene 29 unidades.En los otros dos compromisos los equipos estarán en la disputa por el punto invisible. <b>Junior jugará ante Nacional </b>en el Metropolitano y<b> Pasto recibirá a Bucaramanga</b> en el estadio La Libertad.