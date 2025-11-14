Refuerzan seguridad en Briceño por asonada que obligó a liberar a dos capturados de disidencias Farc

Briceño, Antioquia

Una asonada de la población de Briceño, en el norte de Antioquia, que exigió la liberación de dos presuntos integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc, obligó a reforzar la presencia de la fuerza pública en el municipio.

Según informó la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, la grave situación ocurrió el pasado martes 11 de noviembre en el corregimiento Travesías, a unos 30 minutos del casco urbano por la vía hacia Hidroituango. Allí, tropas del Ejército capturaron a dos presuntos integrantes del grupo armado. Mientras esperaban la llegada de un helicóptero para evacuar a los detenidos, cerca de 200 personas rodearon a los uniformados y exigieron su liberación, lo que derivó en una asonada que puso en riesgo a los militares.

La presión de la comunidad llevó a que los soldados liberaran a los capturados y entregarlos a los líderes de las juntas de acción comunal, con el fin de evitar una confrontación mayor.

En operativos paralelos, en la misma zona, el Ejército reportó además la captura de alias Tatareto, señalado de ser la mano derecha de alias Primo Gay, cabecilla del frente 36 de las disidencias, así como de alias Gordo, otro presunto integrante de ese grupo armado. Ambos estarían vinculados con recientes casos de desplazamiento forzado en Briceño, donde además fue asesinado un campesino que había regresado a su finca para alimentar su ganado.

Refuerzo de seguridad en la zona

Desde entonces, soldados y uniformados patrullan de manera permanente las calles del municipio y se ubican en puntos estratégicos para garantizar el control y la seguridad en la zona.

Las autoridades mantienen el refuerzo de la seguridad mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar el nivel de incidencia de las disidencias en esta zona del norte de Antioquia.