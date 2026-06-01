Abelardo De la Espriella dobló a Cepeda y superó el 54 % de la votación

Medellín, Antioquia

Antioquia volvió a marcar una tendencia contundente en las elecciones presidenciales. Con el 100 % de las mesas informadas, Abelardo De la Espriella alcanzó 1.723.406 votos en el departamento, equivalentes al 54,36 % de la votación total, consolidándose como el candidato más respaldado por los electores antioqueños.

La diferencia frente al segundo lugar fue amplia. Iván Cepeda obtuvo 805.652 votos, correspondientes al 25,41 %, quedando a casi un millón de sufragios del aspirante que lideró la jornada electoral en el departamento.

Más atrás aparecieron los demás candidatos. Paloma Valencia alcanzó 294.322 votos, equivalentes al 9,28 %, mientras que Sergio Fajardo logró 225.072 sufragios, correspondientes al 7,09 %.

Medellín mantiene la tendencia

En Medellín, los resultados de la elección presidencial dejaron una ventaja aún más amplia para Abelardo De la Espriella. Con el 100 % de las mesas informadas, el candidato obtuvo 676.358 votos, equivalentes al 55,09 % de la votación de la capital antioqueña, consolidándose como la principal fuerza política en la ciudad.

La diferencia frente a sus competidores fue significativa. Iván Cepeda alcanzó 300.729 votos (24,49 %), mientras que Sergio Fajardo obtuvo 105.609 sufragios (8,60 %). Más atrás se ubicó Paloma Valencia con 101.941 votos (8,30 %), en una disputa cerrada por el tercer lugar en Medellín.

Los resultados reflejan que la ventaja de De la Espriella en Medellín fue incluso superior a la registrada en el consolidado departamental. El candidato superó la barrera del 55 % de los votos en la ciudad y obtuvo más apoyos que todos sus contendores sumados individualmente, ratificando a Medellín como uno de los principales bastiones electorales de su campaña en Antioquia.