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01 jun 2026 Actualizado 10:44

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Medellín

Abelardo De la Espriella dobló a Cepeda y superó el 54 % de la votación

El candidato obtuvo más de 1,7 millones de votos en el departamento y sacó una ventaja cercana a los 918.000 sufragios frente a su principal contendor.

Abelardo de la Espriella. Foto: Caracol Radio.

Abelardo de la Espriella. Foto: Caracol Radio.

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Medellín, Antioquia

Antioquia volvió a marcar una tendencia contundente en las elecciones presidenciales. Con el 100 % de las mesas informadas, Abelardo De la Espriella alcanzó 1.723.406 votos en el departamento, equivalentes al 54,36 % de la votación total, consolidándose como el candidato más respaldado por los electores antioqueños.

La diferencia frente al segundo lugar fue amplia. Iván Cepeda obtuvo 805.652 votos, correspondientes al 25,41 %, quedando a casi un millón de sufragios del aspirante que lideró la jornada electoral en el departamento.

Más atrás aparecieron los demás candidatos. Paloma Valencia alcanzó 294.322 votos, equivalentes al 9,28 %, mientras que Sergio Fajardo logró 225.072 sufragios, correspondientes al 7,09 %.

Medellín mantiene la tendencia

En Medellín, los resultados de la elección presidencial dejaron una ventaja aún más amplia para Abelardo De la Espriella. Con el 100 % de las mesas informadas, el candidato obtuvo 676.358 votos, equivalentes al 55,09 % de la votación de la capital antioqueña, consolidándose como la principal fuerza política en la ciudad.

La diferencia frente a sus competidores fue significativa. Iván Cepeda alcanzó 300.729 votos (24,49 %), mientras que Sergio Fajardo obtuvo 105.609 sufragios (8,60 %). Más atrás se ubicó Paloma Valencia con 101.941 votos (8,30 %), en una disputa cerrada por el tercer lugar en Medellín.

Los resultados reflejan que la ventaja de De la Espriella en Medellín fue incluso superior a la registrada en el consolidado departamental. El candidato superó la barrera del 55 % de los votos en la ciudad y obtuvo más apoyos que todos sus contendores sumados individualmente, ratificando a Medellín como uno de los principales bastiones electorales de su campaña en Antioquia.

Sebastián Estrada Ramírez

Sebastián Estrada Ramírez

Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en Investigación en audio. Me dedico a la actualidad, política...

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