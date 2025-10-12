Asonada en Sonsón tras combates entre Ejército y Clan del Golfo: un integrante fue abatido

Sonsón, Antioquia

En el corregimiento de La Danta, municipio de Sonsón, oriente de Antioquia, una asonada contra tropas del Ejército Nacional tras un operativo militar contra el Clan del Golfo, mantienen alteraciones del orden público en la zona.

De acuerdo con las autoridades, soldados de la Cuarta Brigada y del Gaula Oriente desarrollaban operaciones en la vereda El Porvenir contra la estructura Magdalena Medio Oliverio Isaza Gómez, liderada por alias “Don Hugo”, cabecilla que habría asumido el control tras la muerte de alias Terror; cuando se produjeron fuertes combates que dejaron un integrante del grupo armado abatido.

Tras conocerse el resultado del operativo, habitantes del sector arremetieron contra los militares, por lo que la Séptima División del Ejército alertó riesgo en la seguridad de las tropas, además de dificultades en las labores de control en el territorio.

Según informan las comunidades, mientras se desarrollaban los enfrentamientos, a través de grupos de WhatsApp circularon órdenes de cerrar los establecimientos comerciales en el corregimiento de Doradal, municipio vecino de Puerto Triunfo, así como convocatorias a bloquear la autopista Medellín – Bogotá con el propósito de impedir la movilidad de las autoridades.