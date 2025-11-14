¿Qué eventos habrá en las fiestas de Independencia en Cartagena? Conozca los detalles

Este fin de semana Cartagena vive una de sus fechas más importantes con las Fiestas de la Independencia, una celebración que reúne a propios y extranjeros en torno al baile, los colores y la música.

En 10AM estuvo el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien dio más detalles de toda la preparación de la ciudad para realizar este evento tan importante.

“La fiesta que no une” es el eslogan oficial de esta edición de las fiestas, todo pensando que, aunque la ciudad tiene algunas diferencias la fiesta es lo que une a todos los cartageneros.

Las fiestas iniciaron oficialmente en octubre donde se hicieron actividades en las tres localidades en las que está dividida la ciudad, en ellas hubo artistas como Poncho Zuleta, a Farid Ortiz, a Cayito Dangón, Sergio Varga, la Puerto Rican Power, José Alberto el Canario, entre otros, incluyendo artistas de varios géneros para todos los gustos del público.

Además, hay otros eventos importantes como el Reinado de la Independencia que en esta oportunidad tiene 39 candidatas, hay cervezódromo, eventos en la Plaza de Toros, entre otros.

Tan pronto terminan las fiestas inicia la temporada navideña, lo que permite que el trabajo y las mejoras que se le hacen a la ciudad sigan activas, con el fin de demostrar que Cartagena es un gran escenario.

Eventos que no se puede perder:

Programación Festival Náutico de Independencia y Bololó del Arsenal

Hora: 2:00 p.m.

Lugar: La bahía, parqueadero 2 del Centro de Convenciones y Calle del Arsenal.

Para este día se espera presentaciones musicales de grandes artista y desfiles en yates con las reinas.

Artistas invitados 14 de noviembre

Maluma

Carlos Vives

Elder Dayán

Programación Fiestas de la Independencia 2025: sábado 15 de noviembre

Programación Festival Náutico y Bololó del Arsenal

Hora: 2:00 p.m.

Lugar: Festival náutico en Bahía Cartagena y Bololó Arsenal, calle Arsenal.

Artistas invitados 15 de noviembre

Marc Anthony

Rikarena

Rafa Pérez

Dj Natalia Paris

Fiestas del pueblo cartagenero:

Hora: 3:00 p.m.

Lugar: Piedra de Bolívar

Desfile de capitanas veteranas

Programación Fiestas de la Independencia domingo 16 de noviembre

Cabildo de Getsemaní

Hora: 2:00 p.m.

Lugar: Desde Canapote a la Plaza de la Trinidad

Cabildo de integración comunitaria

Hora: 3:00 p.m.

Lugar: Desde Canapote a la Plaza de la Trinidad

Programación Fiestas de la Independencia 2025: lunes 17 de noviembre

Velada de Elección y Coronación Reina de la Independencia de Cartagena 2025