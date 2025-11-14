¿Qué eventos habrá en las fiestas de Independencia en Cartagena? Conozca los detalles
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay habló en 10AM de cómo se prepara la ciudad para las fiestas que se aproximan este fin de semana
20:56
Este fin de semana Cartagena vive una de sus fechas más importantes con las Fiestas de la Independencia, una celebración que reúne a propios y extranjeros en torno al baile, los colores y la música.
En 10AM estuvo el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien dio más detalles de toda la preparación de la ciudad para realizar este evento tan importante.
“La fiesta que no une” es el eslogan oficial de esta edición de las fiestas, todo pensando que, aunque la ciudad tiene algunas diferencias la fiesta es lo que une a todos los cartageneros.
Las fiestas iniciaron oficialmente en octubre donde se hicieron actividades en las tres localidades en las que está dividida la ciudad, en ellas hubo artistas como Poncho Zuleta, a Farid Ortiz, a Cayito Dangón, Sergio Varga, la Puerto Rican Power, José Alberto el Canario, entre otros, incluyendo artistas de varios géneros para todos los gustos del público.
Además, hay otros eventos importantes como el Reinado de la Independencia que en esta oportunidad tiene 39 candidatas, hay cervezódromo, eventos en la Plaza de Toros, entre otros.
Tan pronto terminan las fiestas inicia la temporada navideña, lo que permite que el trabajo y las mejoras que se le hacen a la ciudad sigan activas, con el fin de demostrar que Cartagena es un gran escenario.
Eventos que no se puede perder:
Programación Festival Náutico de Independencia y Bololó del Arsenal
- Hora: 2:00 p.m.
- Lugar: La bahía, parqueadero 2 del Centro de Convenciones y Calle del Arsenal.
Para este día se espera presentaciones musicales de grandes artista y desfiles en yates con las reinas.
Artistas invitados 14 de noviembre
- Maluma
- Carlos Vives
- Elder Dayán
Programación Fiestas de la Independencia 2025: sábado 15 de noviembre
Programación Festival Náutico y Bololó del Arsenal
- Hora: 2:00 p.m.
- Lugar: Festival náutico en Bahía Cartagena y Bololó Arsenal, calle Arsenal.
Artistas invitados 15 de noviembre
- Marc Anthony
- Rikarena
- Rafa Pérez
- Dj Natalia Paris
Fiestas del pueblo cartagenero:
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Piedra de Bolívar
Desfile de capitanas veteranas
Programación Fiestas de la Independencia domingo 16 de noviembre
Cabildo de Getsemaní
Hora: 2:00 p.m.
Lugar: Desde Canapote a la Plaza de la Trinidad
Cabildo de integración comunitaria
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Desde Canapote a la Plaza de la Trinidad
Programación Fiestas de la Independencia 2025: lunes 17 de noviembre
Velada de Elección y Coronación Reina de la Independencia de Cartagena 2025
- Hora: 7:00 p.m.
- Lugar: Centro de convenciones de Las Américas.
- Artista programado: Lil Silvio y el Vega