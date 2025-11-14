Más de 50.000 asistentes en un histórico Bando

Con una multitudinaria asistencia que superó las 50.000 personas, Cartagena celebró el Gran Desfile del Bando 2025, uno de los eventos más esperados y representativos de las Fiestas de Independencia, en el que la alegría, la cultura popular y el orgullo heroico se tomaron las calles de la ciudad.

En la Avenida Santander, miles de cartageneros y visitantes disfrutaron de un recorrido lleno de color, música y tradición, que reunió a más de 10.000 artistas, 200 comparsas y 28 carrozas elaboradas por 40 artistas plásticos locales, con el liderazgo de la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), la Gerencia de Fiestas y Corpoturismo.

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, dio apertura oficial a la celebración, exaltando el valor histórico y el espíritu colectivo que define a los cartageneros:

“Hoy conmemoramos 214 años, desde el 11 de noviembre de 1811. En esa magna gesta en la que participó la inmensa mayoría del pueblo cartagenero: comerciantes, artesanos, militares y hombres y mujeres del común. Todos hicieron posible con su esfuerzo la independencia absoluta. Hoy, vestida el alma de alegría y el cuerpo de colores, señalamos que es tiempo de celebrar con civismo, en paz y en sana convivencia nuestras fiestas populares de independencia. ¡Viva Cartagena de Indias!”, expresó el mandatario de los cartageneros.

Un desfile que exaltó las raíces y el talento local

El Gran Desfile de Bando de Independencia 2025 reunió en escena a más de 10.000 participantes, entre artistas, portadores de tradición, candidatas al Reinado Popular de Independencia, aspirantes al Concurso Nacional de Belleza y gestores culturales. Fueron cerca de cuatro kilómetros de recorrido en los que la ciudad entera se volcó a celebrar sus 214 años de independencia, en un despliegue artístico que superó las expectativas de años anteriores.

La esencia del desfile residió en sus hacedores:

• 3.436 artistas en danza, comparsas, música, teatro y disfraces.

• 5.271 participantes adicionales vinculados a través de la convocatoria Únete a la Fiesta.

• 39 candidatas del Reinado Popular de Independencia representando barrios y corregimientos, cada una apoyada con estímulos culturales.

• 26 candidatas del Concurso Nacional de Belleza, integradas al desfile.

• Más de 250 artistas plásticos y carroceros, responsables de las 20 carrozas y 10 macrofiguras que embellecieron el recorrido.

Con una inversión de $1.620 millones, la Alcaldía Mayor de Cartagena impulsó la creación de estas carrozas, que rindieron homenaje a la historia y a los íconos culturales de la ciudad, fortaleciendo al mismo tiempo la economía creativa local y generando ingresos para cientos de familias que encuentran en las Fiestas de Independencia una fuente de sustento y oportunidad.

Tradición, arte y diversidad

El Bando fue una auténtica muestra de la riqueza cultural de Cartagena. Desde los sones del bullerengue hasta las danzas de laboreo, pilanderas y gaitas, el desfile recordó las raíces afrodescendientes y campesinas que construyen la identidad cartagenera.

Las tradicionales Danza de los Gallinazos, Baile Negro, Danza del Capuchón y las agrupaciones palenqueras llenaron de ritmo, historia y simbolismo las calles.

Las nuevas generaciones también tuvieron su espacio: la Danza Urbana y Contemporánea fusionó ritmos afro y hip hop, demostrando que la cultura de Cartagena sigue viva, transformándose sin perder su esencia.

Una ciudad unida en torno a su historia

“Cartagena brilló con todo su esplendor durante el Gran Desfile de Independencia 2025. Más de 10.000 artistas, portadores de tradición y representantes de los barrios llenaron de vida las calles con música, color y danzas que reflejaron el alma festiva de la ciudad”, afirmó Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC.

“Fue maravilloso ver a los artistas con el talento y la pasión que los caracteriza. Cada comparsa, cada danza y cada sonrisa reflejaron el amor por nuestras raíces. La gente disfrutó con entusiasmo, y eso demuestra que nuestras tradiciones siguen más vivas que nunca”, añadió la funcionaria.

Por su parte, Alejandra Espinosa, gerente de Fiestas, destacó la magnitud y el entusiasmo con que los cartageneros vivieron esta jornada:

“Una sola expresión: sencillamente espectacular. Cartagena le dijo, sí una vez más, al Desfile de Independencia reuniendo a miles de personas en la avenida Santander. Pero la Fiesta que nos une continúa, vienen dos días seguidos de Festival Náutico, en nuestra hermosa bahía de Las Ánimas con artistas de talla internacional. Seguimos demostrándole al país que Cartagena también es epicentro de grandes espectáculos”, dijo Espinosa Harris.

Finalmente, Liliana Rodríguez, presidente ejecutiva de Corpoturismo, destacó la presencia de visitantes internacionales que, ante la transformación de las Fiestas de Independencia, decidieron disfrutar de la tradición festiva en un destino que sigue recuperando su brillo y esplendor.

“Qué alegría ver a tantos turistas disfrutando de la Fiesta que nos une, venidos de distintas ciudades de Colombia y de destinos como Estados Unidos, Brasil, México y Perú. Cartagena avanza en el camino a internacionalizar sus fiestas por todo lo alto y seguir siento el destino turístico cultural por excelencia de Colombia, al tener un escenario tan especial como la Avenida Santander que pone la cultura, el baile y la música entre el mar Caribe y nuestro Centro Histórico”, resaltó Rodríguez.

El Gran Desfile del Bando reafirmó que las Fiestas de Independencia son la expresión más auténtica de la identidad y memoria colectiva de Cartagena, un espacio para celebrar en paz, civismo y orgullo la historia que nos une como ciudad heroica.

Cabe destacar que, hasta antes de las 8:00 de la noche de este jueves, 13 de noviembre de 205, los reportes aportados por el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) y la la Policía Metropolitana de Cartagena dieron cuenta de: cero contusos, cero heridos leves, dos traslados en ambulancias y cero detenidos por alteración del orden público.