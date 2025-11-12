28.5 % de comerciantes de Cartagena es optimista con las ventas en las Fiestas de Independencia

El sondeo multisectorial que habitualmente realiza Fenalco Bolívar entre comerciantes y empresarios de Cartagena con ocasión de la celebración de las Fiestas de Independencia, arroja que las ventas se mantendrán estables para el 47 %, mientras que el 28.5 % se muestra optimista con altas o muy altas expectativas y el porcentaje restante, manifestó que serán menores.

Los subsectores con mayores expectativas, el de consumo masivo y entretenimiento.

Con relación a la vinculación de personal temporal, el 95,2 % de los empresarios no planea contratar personal adicional durante las celebraciones, respuesta que contrasta con los resultados que arrojó el sondeo practicado sobre los resultados de las Fiestas en 2024, cuando alrededor del 22 % manifestó que sí contrataron personal para atender una eventual mayor demanda. Esté tópico indica, al menos que hay una gran precaución de los empresarios frente a las expectativas del aumento de las ventas y los costos laborales.

En cuanto a acciones promocionales o de ambientación festiva, el 47% de los empresarios que dieron respuesta al sondeo no realizará ninguna actividad especial. Solo un 23,8% planea decoraciones alusivas o promociones, un 14,3% organizará eventos propios, y un 4,8% considera extender horarios de atención. Este porcentaje se movió varios puntos al alza respecto a 2024, lo cual es indicativo que hay una más sólida estrategia de ciudad desde lo público que está siendo correspondida por la comunidad empresarial y que debe continuar por esa senda de construcción y fortalecimiento.