800 uniformados de la Policía de Cartagena garantizarán la seguridad en las Fiestas de Independencia

La Policía Nacional en Cartagena, con ocasión de las Fiestas de Independencia y la agenda de actividades coordinadas por la Alcaldía Mayor de Cartagena y el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), ha previsto dispositivos de seguridad, en toda la ciudad y sus corregimientos, para garantizar la convivencia y seguridad ciudadana, y mantener el orden público.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Para atender los eventos masivos y actividades previstas dentro de las Festividades de la Independencia, contaremos con drones de alta tecnología y 800 uniformados de especialidades como: Seccional de Investigación Criminal, Inteligencia Policial, Infancia y adolescencia, Unidad de Diálogo y Mantenimiento el Orden, grupo de Carabineros y Gaula, quienes velarán por la seguridad de Cartageneros, visitantes y turistas nacionales y extranjeros.

Así mismo, en el Bando de la Independencia, y barrios aledaños como Torices, San Francisco, La María, Lemaitre, Pie de la Popa, unidades del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, realizarán operativos contra la comercialización de pólvora, de manera indiscriminada, a niños, niñas y adolescentes, aplicando fuertes sanciones contra los propietarios de tiendas, supermercados y minimarkets, que sean sorprendidos comercializando estos elementos, sin los permisos para esta actividad, de acuerdo al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

También, se realizarán planes preventivos y operativos en las diferentes estaciones de TRANSCARIBE y al interior de los buses articulados, así como a los buses y busetas de uso público masivo en las diferentes rutas de la ciudad, con el fin de evitar acciones delincuenciales que generen afectación a los usuarios de este medio de transporte durante las fiestas novembrinas.

De acuerdo al Decreto 2109 del 8 de octubre de 2025, expedido por la Alcaldía Mayor de Cartagena, que fija las medidas de orden público para garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos durante las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre, la Policía Nacional despliega labores preventivas, solicitando la colaboración de la comunidad, en las siguientes medidas:

- Se hará un control para evitar la instalación de retenes improvisados con cabuyas en las vías, como también lanzar bolsas y globos llenos de agua y sustancias colorantes a personas, vehículos o motocicletas.

- Para la compra de bebidas, cerciórese de hacerlo en sitios autorizados y/o reconocidos. No reciba bebidas o alimentos a personas extrañas. Evite dejar su carro o moto parqueado en lugares solitarios, donde pueda ser víctima de atraco o robo. Si va consumir licor, no conduzca vehículos para así evitar accidentes o multas.

- En lo posible, en eventos masivos absténgase de llevar joyas o grandes cantidades de dinero en efectivo.

- En aglomeraciones tenga precaución en el uso de celulares, manténgalo en un sitio seguro, y que no sea visible o expuesto.

- En aglomeraciones o sitios de afluencia masiva, hay que tener cuidado con el cosquilleo y los raponazos. Vaya a los eventos en grupo, evite los desplazamientos solitarios y busque calles iluminadas, con visibilidad y circulación de personas.

- Evite hacer bromas o interactuar con desconocidos, tampoco apoye manifestaciones de violencia o ataques contra integrantes de la Policía Nacional. Esto acarrea sanciones penales y comparendos, de acuerdo al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Ley 1801 de 2016.

- Para la temporada de Fiestas de Noviembre, cerciórese muy bien ante personas que ofrecen arreglos de servicios públicos, regulación de medidores, algunos son suplantadores que buscan acceder a las viviendas y robar. No se confíe, corrobore con las empresas y la Policía Nacional, a la línea gratuita 123.

- Al utilizar Cajeros Electrónicos, cuando esté digitando su clave no permita que terceros la observen. Mucho menos acepte la colaboración de extraños al momento de realizar transacciones. Si paga con tarjeta, no la pierda nunca de vista ni permita que sea pasada por elementos diferentes a un datáfono. Si necesita un cajero, busque uno con exteriores iluminados y en zonas comerciales.