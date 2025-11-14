Polémica jurídica por ‘Luna del Río’ en Barranquilla: esta es la historia

Una polémica jurídica se ha suscitado alrededor de la ‘Luna del Río’, la rueda de Chicago que estará ubicado en el Gran Malecón del Río. El empresario Samuel Tcherassi reclama el uso no autorizado de derechos de autor y marcas previamente registradas bajo su propiedad.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

A través de dos comunicados firmados por Tcherassi y su abogado, el empresario sostiene que hay un “uso no autorizado de derechos de autor y marcas registradas de propiedad de Tcherassi, así como la promoción institucional de una atracción presentada bajo el nombre ‘Luna de Barranquilla”.

En la reclamación, se indica que, aunque la Alcaldía de Barranquilla, habría tenido “conocimiento del proyecto por iniciativa directa de su creador Samuel Tcherassi desde el año 2019, lo que contradice las recientes publicaciones hechas por el alcalde en las que Char se atribuye la autoría del proyecto”.

Una advertencia

En el comunicado, Samuel Tcherassi sostiene que esta es la última advertencia formal antes del inicio de “las acciones civiles, penales y disciplinarias que correspondan”.

“El requerimiento exige la suspensión inmediata de cualquier uso, difusión o promoción del proyecto o de sus elementos protegidos. De persistir la infracción, se activarán los mecanismos legales previstos”, indica el comunicado.

¿Qué es la ‘Luna del Río’?

‘Luna del Río’, conocida como una rueda de la fortuna que será instalada en el Gran Malecón del Río y, que según el alcalde Alex Char, se convertirá en el “nuevo regalo de Navidad” para Barranquilla.

“Hoy quedaron completas las 44 cabinas climatizadas de la Luna del Río, que muy pronto estarán abiertas para el disfrute del mundo entero”, dijo.

Asimismo, cabe anotar que ya están instalados las 44 cabinas y se ultiman los detalles en cableado, instalación de aires acondicionados y más de 10.000 luces LED.

El mandatario de los barranquilleros señaló que, entre 300.000 y 400.000 turistas por año, espera Barranquilla por lo que será esta nueva atracción turística.

¿Qué dice la Alcaldía de Barranquilla?

Caracol Radio se contactó con la Alcaldía de Barranquilla y, hasta el momento, no han dado respuesta sobre esta denuncia.