!Prográmese! Los festivales gastronómicos y musicales en Atlántico durante este puente festivo

La plaza Francisco Javier Cisneros de Puerto Colombia se convertirá este domingo 16 de noviembre en el epicentro del sabor con la segunda edición del Festival Gastronómico Mar y Sazón 2025.

Este evento, que hace parte de la Ruta 23 de la Gobernación del Atlántico, en articulación con la Alcaldía municipal, rinde homenaje a las matronas, cocineras tradicionales y chefs locales que mantienen viva la herencia culinaria del municipio costero y los sabores del Caribe.

En esta segunda versión del festival, 20 puestos de comida ofrecerán una amplia variedad de platos típicos e innovadores, entre los que destacan: arroz de camarón, filete de róbalo en salsa de camarón, cazuela de mariscos, lasaña de raya, arroz marinero, empanadas de pescado, sancocho de pescado, filetes en salsa de camarón, arroz de pescado, empanadas de pescado, salpicón.

La oferta del sabor también contiene hamburguesas de pescado en salsa de camarón, pescado fritos acompañado de arroz con coco, patacones y ensalada, empanada de cojinúa, pizza de camarón, lasaña de camarón, canastas de plátano con camarón, arroz de mariscos encocado, canastillas de mariscos, canastillas de carne de jaiba, hamburguesas de macabí.

Los visitantes y turistas podrán además disfrutar de cocteles artesanales, refrescos naturales, cocina en vivo, presentaciones de danza, muestras musicales y una vitrina artesanal con piezas representativas del legado cultural de Piojó, Tubará, Juan de Acosta y Puerto Colombia.

Festival de la butifarra

Este 15 y 16 de noviembre, Soledad celebrará una nueva edición del Festival de la Butifarra.

El evento se realizará en la plaza principal, el Centro Comercial Nuestro Atlántico y Mi Plaza Los Robles se llenarán de música, tradición y alegría.

Allí, 30 productores mostrarán sus mejores recetas, desde la butifarra clásica hasta preparaciones innovadoras como tacos, sushi, arroz, empanadas y lasaña de butifarra.

Festival Vallenato Cóndor Legendario

Asimismo, en el municipio de Juan de Acosta se desarrollará la edición número 26 del Festival Vallenato Cóndor Legendario, que se celebra del 14 al 16 de noviembre bajo el lema “Tierra con corazón vallenato”.

Este evento rinde homenaje este año al reconocido compositor y cantante Rafa Manjarrez, una de las voces más representativas del género.

Entre los artistas invitados figuran Rafa Manjarrez, Daniel Restrepo & Jafid Nazar, Panguito Maestre, Juca Arteta y el propio Álvaro López. Los conciertos se realizarán en distintos escenarios del municipio, con actividades que se extenderán hasta altas horas de la noche.