150 mil usuarios de Nueva EPS en Barranquilla en incertidumbre por suspensión de servicio de IPS

Hay una alerta entre usuarios de la Nueva EPS en el Atlántico por posible suspensión en servicios de la IPS Bienestar.

El pasado 6 de noviembre, el personero Distrital de Barranquilla, Miguel Alzate, advirtió que la Nueva EPS decidió terminar de manera unilateral el contrato con la IPS Bienestar, lo que podría afectar a más de 150.000 usuarios solo en Barranquilla, a partir del próximo 26 de noviembre.

Denuncias por mala prestación del servicio

Dicha advertencia ya se está cumpliendo, afiliados a la Nueva EPS han dado a conocer cancelación de citas por parte de la IPS Bienestar, incluso, mujeres embarazadas, así lo contó una mujer, quien pidió omitir su nombre.

“Actualmente tengo 20 semanas de embarazo y me encuentro realmente preocupada. El día de ayer me llegó una información de parte de la IPS Norte, donde me explicaban una situación con la nueva IPS y me decían que hasta el 26 de noviembre podrían prestarse los servicios. Yo, debido a mi estado, asisto regularmente a controles, ecografías, exámenes que ahora no podré entonces asistir. Me comunico con la nueva EPS y realmente nadie me da razón, nadie me dice nada. Yo quiero que me expliquen la situación y que me brinden soluciones urgentes, Teniendo en cuenta mi estado de embarazo y yo no puedo quedarme sin ningún tipo de atención en estos momentos. Entonces le pido a la nueva EPS que aclare la información y que brinde soluciones urgentes”, dijo la afectada.

Mientras Tanto, los afiliados a la Nueva EPS piden que haya claridad sobre esta situación y piden que se les garantice la atención