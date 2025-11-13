¿Cómo va la Luna del Río? Esto se sabe del nuevo atractivo turístico de Barranquilla

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, informó que ya quedaron instaladas las 44 cabinas climatizadas que harán parte de la Luna del Río, el nuevo atractivo turístico que conectará a los visitantes con una vista panorámica única sobre el río Magdalena.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario compartió imágenes de los avances del proyecto y expresó su entusiasmo por el progreso de la obra.

“¡Qué linda te ves, Barranquilla! Hoy quedaron completas las 44 cabinas climatizadas de la Luna del Río, que muy pronto estarán abiertas para el disfrute del mundo entero. ¡Estamos contando los días!”, escribió Char.

Un ícono turístico en construcción

La Luna del Río se perfila como uno de los proyectos turísticos más emblemáticos de la capital del Atlántico. Este teleférico, instalado junto al Gran Malecón, contará con cabinas de última tecnología y vista directa al río, ofreciendo una experiencia similar a los sistemas turísticos de Medellín.

El sistema tendrá una extensión aproximada de más de un kilómetro, con estaciones de acceso y salida diseñadas para integrarse con el entorno del malecón, los parques y las zonas gastronómicas.

Próxima apertura y expectativas

Con las cabinas ya instaladas, el proyecto entra en su fase final de pruebas técnicas y adecuaciones, antes de su apertura oficial al público. La administración distrital ha señalado que la Luna del Río impulsará el turismo, la recreación y el comercio.

El atractivo se suma a los proyectos que consolidan a Barranquilla como una ciudad de cara al río, fortaleciendo su oferta turística y cultural con espacios pensados para el disfrute de locales y visitantes.