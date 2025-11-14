¿En qué van los proyectos ferroviales de Colombia? Avances del Regiotram y otros trenes

En Colombia, las rutas férreas han sido clave para el desarrollo económico y social del país. Sin embargo, durante mucho tiempo, estas líneas quedaron abandonadas y fueron perdiendo su uso hasta quedar en el olvido. Hoy en día, muchas gobernaciones han querido apostarle a estas rutas, recuperándolas y volviéndolas un medio más de transporte para los colombianos.

Actualmente, hay varios proyectos férreos en camino. Para hablar sobre el panorama general del sistema férreo del país y de la región, en el Cundinamarca Fest se abrió un espacio para dialogar con expertos sobre el futuro de este medio de transporte en Colombia.

Orlando Santiago, gerente general de la Empresa Férrea Regional, fue el encargado de organizar el Foro Internacional Perspectivas del Modo Férreo en Colombia 2025, en el que se pudo conversar sobre este tema.

De acuerdo con Santiago, en este foro se pudo hablar sobre diferentes proyectos férreos, como los trenes de cercanía en Bogotá y Cundinamarca, los metros de Medellín y también el Tren de Cercanías que se impulsa desde Cali.

“El objetivo es hablar y conversar sobre cómo Colombia tiene hoy una apuesta y el mundo cómo lo recibe”, explicó Santiago.

¿Qué tanto se ha logrado una cooperación con el Gobierno nacional?

De acuerdo con Santiago, Cundinamarca logró un gran acuerdo con el Gobierno nacional para construir la segunda línea del Regiotram, que conectaría Zipaquirá con el norte de Bogotá. En total, son 15.4 billones de pesos que se tienen hoy para desarrollar ese proyecto de la mano del Gobierno nacional.

“En un trabajo que hicimos desde el año pasado, cuando nos sentamos con el Gobierno Nacional a hacer estas reflexiones sobre cómo manejar la carga de este corredor, llegamos a un acuerdo y este año nos pusimos en la tarea de cumplir los requisitos para obtener el aval técnico”, afirmó.

Después de este proceso, se emitió el aval fiscal, el documento COMPES. Así se logró un acuerdo que permitió obtener 3.2 billones de pesos, que hoy están garantizados con el convenio de cofinanciación.

¿En qué van las obras del Regiotram?

Según explicó Orlando Santiago, las obras siguen avanzando. El Regiotam de Occidente, que conectará Facatativá, Madrid, Mosquera y Fusa con Bogotá, avanza bien.

“Hoy, con un avance del 32%, nos está mostrando una gran infraestructura, un patio taller en más del 36 % de avance. Allí es donde más avance tenemos cerca de Facatativá y a lo largo del corredor las obras avanzan”, explicó.

El gerente aseguró que ya se han logrado levantar todos los rieles hasta casi el centro de Bogotá. Eso ha permitido que se pueda empezar a hacer la construcción del RegioTram. En la Sabana Occidente, en los municipios de Madrid y Mosquera, se concentra la mayor cantidad de frentes de trabajo sobre el corredor. De esta manera, explica Santiago, se irá avanzando en cada uno de los 40 km que hoy se tienen previstos para el RegioTram de Occidente.