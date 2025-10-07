Segundo tren de la Primera Línea del Metro de Bogotá llegó a Colombia

Bogotá D.C

Este martes 7 de octubre, la Alcaldía de Bogotá confirmó que llegó desde China el segundo tren del Metro al puerto de Cartagena. Ya inició el descargue y se espera que en los próximos días llegue al patio taller de Bosa , en el sur de la capital.

Al igual que cuando llegó el primer tren , un equipo de expertos del concesionario y de la interventoría realizaron el alistamiento de los seis vagones, así como con el primer tren que llegó en septiembre.

De acuerdo con la Empresa Metro, antes de finalizar este 2025 llegarán 2 trenes más al país y en el mes de octubre de 2026, se completara la flota del sistema. Es decir ya estarán en Colombia los 30 trenes que componen la Primera Linea del Metro de Bogotá.

Justamente esta semana, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán , destacó el avance de las obras del Metro que a finalizar septiembre ya se encontraba en el 64,85% de avance.