Primer tren del Metro en Bogotá: Qué sigue tras su llegada a Cartagena, avance del proyecto y más

Momento exacto cuando llegó el primer tren del Metro de Bogotá al Puerto de Cartagena. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Bogotá D.C

En la madrugada de hoy, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que el primer tren del Metro de la capital llegó al puerto de Cartagena.

Fue despachado el pasado 3 de agosto desde el puerto de Qingdao en China y tomó 30 días para que llegara a Colombia. Ahora, tendrá que viajar por carretera hasta Bogotá para iniciar pruebas técnicas en 2026.

Así como este, seguirán llegando trenes.

Características de los trenes:

En total, el sistema metro contará con 30 trenes cuando entre en funcionamiento, según cronograma en 2028.

Cada tren cuenta con seis vagones con una capacidad total para 1.800 pasajeros. Este vehículo recorrerá en 28 minutos aproximadamente desde la Av. Villavicencio con carrera 93 hasta la Av. Caracas con calle 72. Es decir, un recorrido de cerca de 23 kilómetros, con 16 estaciones.

Cuando los trenes lleguen a Bogotá serán guardados en el patio taller en Bosa. Se armaran y harán las pruebas técnicas de velocidad, freno y demás en ese lugar.

¿Cómo avanza el Metro de Bogotá a la fecha?

Según el reporte más reciente con corte al 6 de agosto de 2025, la obra alcanza un 60 % de avance general, con 215 frentes activos distribuidos por la ciudad.

Para abril de 2025, ya se habían construido 4 kilómetros del viaducto, con 351 columnas, y 1.441 dovelas instaladas