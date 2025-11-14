Toros del Valle abre su cancha a niños de Asodisvalle antes de las semifinales de la Liga

En medio de la preparación para las semifinales de la Liga Profesional de Baloncesto, Toros del Valle vivió una jornada distinta a la habitual: parte de su práctica se convirtió en un encuentro de integración con niños de Asodisvalle, la fundación liderada por el reconocido gestor social Jeison Aristizábal. El coliseo Evangelista Mora se transformó en un escenario de sonrisas, interacción y deporte inclusivo.

El director técnico, Bernardo Fitz González, destacó el valor humano del encuentro, asegurando que este tipo de experiencias también hacen parte del crecimiento del equipo.

“Es un placer poder compartir con estos niños, es un honor tener esta experiencia con ellos. Tengo un hermano con discapacidad que ha sido el amor de nuestra familia, y para mí es un privilegio poder estar aquí con estos muchachos”, expresó el entrenador.

Además de la jornada social, Fitz González también se refirió al momento deportivo que vive Toros del Valle de cara a las semifinales. Señaló que el grupo ha aprovechado al máximo los días de receso:

“Estoy muy contento con el equipo. Hemos entrenado fuerte, con doble sesión diaria, preparándonos para cualquier rival. Lo que nos ha permitido ganar es nuestra defensa y los conceptos que trabajamos desde la pretemporada”, afirmó.

Tras esta pausa cargada de humanidad y juego, el equipo retoma su enfoque competitivo. Toros del Valle disputará las semifinales el 19 y 20 de noviembre en Cali, a la espera de conocer al contrincante que saldrá de la serie entre Cimarrones y Caribbean Storm.