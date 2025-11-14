Cae banda que taló 76 mil árboles en Palmira: disidencias Farc se lucraban con la deforestación

Cayó banda que taló más de 76 mil árboles en Palmira: disidencias Farc se lucraban con la deforestación

Una banda criminal conocida como ‘Lustro’, dedicada a la tala ilegal, hurto y comercialización de madera en Palmira, Valle, y que delinquía al servicio de las disidencias de las Farc, fue desarticulada por las autoridades.

En total, ocho personas fueron capturadas en seis allanamientos por los delitos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales, hurto agravado y concierto para delinquir.

De acuerdo con la investigación, el grupo obtenía madera de pino, eucalipto, cedro negro, arenilla y balso, entre otras especies, provenientes de las áreas de reserva forestal Amaime y La Esmeralda.

Las autoridades señalaron que la madera era transformada en bloques, tablas, listones y telares para su venta ilegal en Palmira, Cali y Buga.

El general Carlos Oviedo, director de Carabineros de la Policía Nacional, indicó que, “este grupo criminal sería responsable de la tala y comercialización ilegal de más de 76 mil árboles, causando graves daños a los ecosistemas locales y al río Nima, fuente que abastece de agua potable a Palmira”.

Las investigaciones también revelan que la disidencia ‘Adán Izquierdo’ de las Farc se financiaba con esta actividad ilegal, cobrando extorsiones para permitir la deforestación en la zona.

“Con esta operación se afecta la renta criminal de este grupo armado en más de $1.700 millones”, puntualizó el alto oficial.

Durante los operativos fueron incautados ocho celulares y herramientas utilizadas para la tala ilegal. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía.