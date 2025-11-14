América en cuadrangulares: reacción de Alex Escobar al saber que quedó en el “grupo de la muerte” / Colprensa

¡Empieza la recta final de la Liga Colombiana 2025-II! Al término de la fecha 20 quedaron definidos los ocho equipos clasificados a cuadrangulares y de inmediato se llevó a cabo el respectivo sorteo para organizarlos por zonas.

El Grupo A quedó catalogado como el “grupo de la muerte”, debido a que tiene al Independiente Medellín, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y América de Cali; entretanto, el Grupo B tiene a Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga, Fortaleza e Independiente Santa Fe.

Teniendo en cuenta que este fin de semana se jugará la semifinal de Copa Colombia, se espera entonces que los cuadrangulares inicien entre miércoles y jueves de la próxima semana.

Reacción de Alex Escobar al saber que quedó en el “grupo de la muerte”

América de Cali por poco compromete su presencia en las finales del fútbol colombiano, luego de haber sido goleado 3-0 por Independiente Medellín en el Atanasio Girardot. Al final, logró avanzar con 29 puntos en la octava casilla y quedó ubicado en el Grupo A, detalle que tomó por sorpresa a Alex Escobar, entrenador encargado del equipo.

Vea acá la reacción del exfutbolista y director técnico al recibir la noticia de que su equipo había quedado sembrado en el “grupo de la muerte”:

Si bien es consciente de que será un reto complicado, Escobar manifestó que es un deber del América realizar una grata presentación: “Vamos a hacer de la mejor manera el trabajo para afrontar este cuadrangular complicado y difícil, porque América es un equipo grande, una institución que siempre ha peleado los campeonatos y esta no puede ser la excepción”.

Declaraciones de Alex Escobar en rueda de prensa

Dura derrota en casa del Medellín: “Una vivencia bien complicada y difícil. Estábamos enfrentando a uno de los mejores equipos del fútbol colombiano, que es el que más goles ha hecho. Tratamos de hacer las cosas de la mejor manera, pero ya con un marcador amplio de 3-0 debíamos tratar de manejar la parte mental y emocional, para que no nos hicieran más goles. Lastimosamente, no tuvimos un buen partido”.

A pesar de la derrota, se clasificó: “Perdimos 3-0, pero el objetivo era clasificar. Con mucha angustia y sufrimiento, logramos entrar a los ocho. Ya se habló todo lo que toca hacer en los cuadrangulares para que no pase lo que acaba de ocurrir”.

Errores que no se pueden repetir: “Nos hicieron superioridad numérica en la mitad y ahí nos complicaron bastante. Aparte, nosotros cometimos errores de salida y nos cobraron en los dos primeros goles. Lo más importante es irnos tranquilos, mejorar en todos esos aspectos, trabajar y afrontar los cuadrangulares de la mejor manera”

Solo queda corregir de cara a las finales: “Cuando se gana y cunado se pierde hay que corregir. Se logró un objetivo claro, recordando que este equipo iba último y ahora logramos clasificar, que es importante. Esperemos estos días mejorar en la parte mental, a pesar de haber jugado muchos partidos”.

