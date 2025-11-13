Video: Recuerde el golazo de chilena de Mario Yepes ante Nueva Zelanda, en 2003, con Colombia

Por segunda oportunidad en 99 años, la Selección Colombia enfrenta a Nueva Zelanda en un partido oficial con el equipo masculino de mayores, esta vez, en el compromiso amistoso que servirá de preparación para el Mundial que se desarrollará entre junio y julio de 2026, en Estados Unidos, México y Canadá.

Ambas selecciones ya están clasificadas y esperan por el sorteo de la fase de grupos, programado para el viernes 5 de diciembre, donde los dirigidos por el técnico Néstor Lorenzo, probablemente estén ubicados en el segundo bombo. Por su parte, el conjunto oceánico estará ubicado en el último, y podría ser rival de Colombia en la competencia.

El encuentro amistoso está programado para el sábado 15 de noviembre, a partir de las 7:00 pm, en Chase Stadium, de Florida.

El único historial entre Colombia y Nueva Zelanda

Después de que ‘La Tricolor‘ conquistó el título de campeón de la Copa América 2001, aseguró su participación en la Copa Confederaciones 2003, donde conformó el grupo A junto a Francia, Japón y Nueva Zelanda.

En aquella competencia, Colombia superó la fase de grupos en el segundo puesto, y cayó en la semifinal con Camerún, 1-0. Posteriormente, perdió 2-1 el duelo por el tercer puesto ante Turquía, y el trofeo lo levantó el combinado francés.

El histórico golazo de Mario Yepes ante Nueva Zelanda

Durante la segunda fecha de la fase de grupos, en Francia, Colombia superó 3-1 al conjunto de Oceanía, gracias a los goles de Jorge López (58′), Mario Alberto Yepes (75′) y Giovanni Hernández (85′).

Sin embargo, los reflectores quedaron en la anotación del capitán, que significó la remontada. Además, lo consiguió tras ejecutar una chilena desde el borde del área que venció al portero Michael Utting.

Así fue el gol de chilena de Yepes ante Nueva Zelanda



