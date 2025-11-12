Mario Yepes confirmó a Drogba, Falcao, Saviola, James y más figuras en partido de homenaje en Cali

El ex capitán de la Selección Colombia, Mario Alberto Yepes, está organizando un partido de homenaje que reunirá algunas leyendas de la Selección Colombia que conquistaron la Copa América en 2001, y otras figuras del fútbol mundial.

En diálogo exclusivo con El Vbar de Caracol Radio, el campeón en Francia, Colombia, Italia, y Argentina, reveló detalles sobre el partido que se disputará el 20 de diciembre del año en curso en el Estadio Pascual Guerrero de Cali a partir de las 5:00 pm.

Mario Alberto Yepes sobre el partido de homenaje

“Es un homenaje que le quiero hacer a mi ciudad y quiero invitar jugadores que fueron muy importantes en mi carrera, no solo en los equipos donde estuve, sino rivales. Y sobre todo hacerle un homenaje a los últimos 5 capitanes que ha tenido Colombia, ojalá que todo salga bien”, inició explicando

¿Cuáles son los capitanes?

“El partido es el 20 de diciembre a las 5 pm en el Pascual Guerrero. El primer capitán que yo recuerdo que yo vi es ‘El Pibe’ Valderrama, después vino Iván Ramiro Córdoba, después estuve yo, el ‘Tigre’ Falcao y obviamente James Rodríguez. Esperamos que James pueda estar porque no ha confirmado, pero quiero que se vaya con mucha alegría para el Mundial”, reveló.

¿Por qué el Pascual Guerrero, si usted es referente de Deportivo Cali?

“Porque yo quedé campeón en el Pascual Guerrero, jugué la Copa Libertadores en el Pascual Guerrero. Y el Pascual Guerrero está en Cali; el estadio de Deportivo Cali me hubiera encantado, pero está en Palmira, y acá estoy recibiendo todo el apoyo de la Alcaldía para que se pueda desarrollar el partido y para que todo salga muy bien”, añadió.

¿Quién más viene de afuera?

“De afuera vienen sobre todo jugadores sudamericanos y en la nómina quiero brindar un homenaje a los ganadores de la Copa América, entonces van a haber 5 o 6 jugadores de la Copa América 2001. Va a estar Iván Ramiro Córdoba, Óscar Córdoba, Fabián Vargas, Choronta y por ahora, Giovanni (Hernández). Esperemos que puedan estar acá.

Internacionales confirmados están Iván Ramiro, René Higuita, Iván Hurtado. En el primer tiempo creo que voy a jugar con ese equipo. Antonio Valencia, ‘El Cebolla’ Rodríguez, ‘El Pibe’, Saviola, Ortega y adelante Trezeguet y Drogba" confesó.

¿Cuánto puede valer la boleta?

Ese es un tema que siempre quise las boletas, los patrocinadores las dieran a la gente. Y va a suceder con las boletas de la Alcaldía y de algunos patrocinadores. Pero para solventar los gastos me toca vender unas boletas que no quería, pero voy a salir a vender algunas boletas para que el evento se pueda conseguir de la manera en la que quiero", manifestó.

Sobre su carrera de DT

“Después de que estuve en Deportivo Cali recibí un par de propuestas, pero no me llamaron la atención y ahora no tengo ninguna”, respondió

¿Cómo enfrentar el Mundial?

“Pienso que en el momento que lo agarró el profe Lorenzo, Colombia tenía una renovación en algunas líneas y en el fútbol hay momentos. No es lo mismo jugar partidos amistosos a jugar una Copa América y una Eliminatoria”, declaró.

“Ya tuvieron un momento difícil donde se pudo consolidar la renovación. Hay jugadores como Lucumí, como Ricardo Ríos, como Jhon Arias. Hay jugadores de parte de ese recambio que están muy adaptados al funcionamiento de la selección. Vamos a hacerle toda la fuerza del mundo para que nos vaya mejor que en 2014, que es nuestro punto de referencia en los mundiales. Hay equipo y nómina para hacerlo”, afirmó.

“Vamos a esperar el sorteo del 5 de diciembre a ver como están los grupos”, agregó.

¿Debemos apuntar a llegar a una semifinal del Mundial?

“Claro. Nosotros, en 2014, llegamos a cuartos de final, pero en internas del grupo, queríamos ganar el Mundial. Fuimos a la Copa del Mundo con esa idea. Debemos seguir pidiéndole títulos a la selección; no solo a la mayor, sino también a la femenina y las de menores”, reveló Yepes.