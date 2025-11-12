“⁠James Rodríguez es más jugador que Carrascal, puede llegar a Flamengo”: El Pulso del Fútbol

Durante las últimas horas surgió la versión que vincula a James Rodríguez, quien se quedó sin equipo tras vencer su contrato en Club León del fútbol mexicano, con equipos de la MLS como LA Galaxy, Orlando City, Toronto FC y New York City, además, de otros de la Liga MX como los casos de América y Tigres.

El capitán y ‘10’ de la Selección Colombia está concentrado bajo las órdenes del técnico Néstor Lorenzo para encarar los amistosos frente a Nueva Zelanda y Australia, programados para el 15 y 18 de noviembre, respectivamente.

El periodista deportivo Ekrem Konur, colaborador con expertos en fichajes, reveló la siguiente información sobre los clubes que estarían interesados en contratar al cucuteño de 34 años, e informó:

“Se espera que el astro colombiano fiche por un club de la MLS, con interés de LA Galaxy, Orlando City y Toronto FC”, inició informando.

“América, Tigres, NYCFC y Flamengo también siguen de cerca la situación“, posteó Ekrem.

Comparación de James Rodríguez con Jorge Carrascal

En medio del programa El Pulso del Fútbol, en Caracol Radio, se produjo un cruce de ideas después de que el periodista deportivo, César Augusto Londoño, planteara:

“¿Usted cree que Flamengo, que tiene a De Arrascaeta, el mejor jugador en los últimos 8 años, a Jorge Carrascal, hoy figura del equipo, más un jugador que tiene 18 o 19 años que juega en la posición de ‘10′ y le dan partidos permanentemente, contratará un volante ofensivo?“, le preguntó César a Steven Arce, también periodista, experto en deportes.

“James es mejor que De Arrascaeta y que Carrascal”, respondió. “No se puede hablar el mismo día de De Arascaeta y de James. James está muy por encima de De Arrascaeta”, sentenció Arce.

Programa completo



