Mundial 2026: ¿Cristiano Ronaldo no jugaría con Portugal por su roja en Eliminatorias?. (Photo by Liam McBurney/PA Images via Getty Images) / Liam McBurney - PA Images

¡Polémica en el fútbol europeo por cuenta de Cristiano Ronaldo! El astro portugués fue expulsado este jueves 13 de noviembre, durante el partido que enfrentó a su selección con Irlanda en las Eliminatorias Europeas.

ASÍ QUEDÓ PORTUGAL EN LA TABLA DE POSICIONES DE LAS ELIMINATORIAS EUROPEAS

Aunque los lusos desaprovecharon la oportunidad de clasificarse anticipadamente al Mundial 2026, la noticia que más preocupa es la roja que recibió Ronaldo, teniendo en cuenta que deberá cumplir con una sanción de dos partidos o más.

¿Cómo fue la expulsión de Cristiano Ronaldo en las Eliminatorias Europeas?

Llegando a la hora de partido, Cristiano Ronaldo empezó a forcejear en el área con la defensa rival, mientras esperaba un centro de costado. De un momento a otro, el futbolista del Al-Nassr mandó un codazo e impactó la espalda de Dara O’Shea.

REPASE ACÁ LAS SELECCIONES CLASIFICADAS AL MUNDIAL DEL 2026

Aunque el juez central inicialmente mostró la amarilla, desde el VAR lo llamaron para revisar por acción violenta. Tas esto, el árbitro corrigió y le mostró la roja directa a CR7. Véalo acá:

¡¡¡ENORME PROBLEMA PARA PORTUGAL!!! ¡¡¡POR UN CODAZO, CRISTIANO RONALDO FUE EXPULSADO VS. IRLANDA Y SU EQUIPO PIERDE 0-2!!!



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/gYpvItXWoW — SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2025

Para completar la polémica, Ronaldo abandonó la cancha haciéndole gestos a la tribuna, lo cual podría acarrearle una sanción más fuerte, según comentó el analista arbitral Jose Borda.

“Ese tipo de acciones son consideradas por la Ley 12 como conducta violenta. Generalmente, la roja directa da 2 fechas”, detalló.

Le puede interesar: El partido Colombia vs. Nueva Zelanda tiene nuevo horario

¿Cristiano Ronaldo tendría que pagar su sanción en el Mundial 2026?

Frente a todo este panorama, Cristiano Ronaldo corre el riesgo de perderse con Portugal los partidos del Mundial 2026. Lo anterior debido a que resta una sola fecha para terminar las Eliminatorias y, por reglamento, las sanciones que no se cumplen en ese certamen se corren para la Copa del Mundo.

La sanción contra Cristiano sería de al menos dos partidos, pero, como contó Borda, podría aumentar en caso de que “el árbitro sueco Glenn Nyberg informe algún incidente adicional luego de la expulsión (gestos a la tribuna)”. De ser así, llegaría a perderse incluso la primera fase del Mundial del próximo año.