Jhon Jader Durán habría pedido no ser convocado a Selección Colombia para esta fecha FIFA: la razón

Jhon Jáder Durán jugador de la Selección Colombia ante Perú por el partido de eliminatorias ante Perú /Getty Images / Gabriel Aponte

Jhon Jader Durán fue una de las ausencias que marcó la convocatoria de la Selección Colombia. En esta fecha FIFA programada para el mes de noviembre, en las que enfrentará a Nueva Zelanda, este sábado en Fort Lauderdale, y Australia, el martes en Nueva York.

El delantero antioqueño, que juega con el Fenerbahçe de Turquía, no ha vuelto a ser llamado por Néstor Lorenzo desde junio. En aquel encuentro contra Perú que terminó 0-0, por las eliminatorias al Mundial del 2026, donde presuntamente tuvo altercados en los camerinos con el entrenador y luego fue desconvocado para el siguiente juego que era ante Argentina.

Lea también: El partido Colombia vs. Nueva Zelanda tiene nuevo horario

En medio de ese panorama, el joven futbolista sufrió una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas por casi dos meses, en su regreso con Fenerbahçe jugado 56 minutos y marcó un gol.

¿Por qué Durán no quiso ser convocado a la Selección?

Lo que se ha dado a conocer en las últimas horas por la prensa turca, es que Jhon Jader Durán habría solicitado no ser convocado por la Selección para estos últimos encuentros del año, como juegos de preparación para la Copa del Mundo y además ha estado manteniendo constantes conversaciones con el cuerpo técnico de Colombia.

Además el diario turco Skorer, indicó que “pidió perdón. El jugador estrella, que comenzaba a recuperar su mejor forma, pidió disculpas a la Selección Colombiana y no se presentó a la concentración para los partidos amistosos”.

Le podría interesar: Defensa para Yerry Mina tras polémica con Álvaro Morata en Serie A: “Solo piensa en ganar”

Esta decisión del futbolista de 21 años, habría sido recibida muy bien por su entrenador Domenico Tedesco, quien tiene un plan para que el colombiano regrese a su mejor nivel físico y futbolístico.

Por ahora, Durán se alista para enfrentar a Rizespor en la Liga de Turquía, luego su equipo recibirá al Ferencvaros de Hungría por la Europa League el 23 y 27 de noviembre, ya que por ahora hay cese de actividades debido a las fechas FIFA.