Reclasificación con cupos a Libertadores y Sudamericana 2026 tras triunfo de Millonarios en fecha 20

Se acerca el cierre del año y consigo el de la primera fase de la Liga Colombiana 2025-2, y la disputa en la tabla de la reclasificación se pone cada vez más intensa, con Independiente Medellín en la cima, asegurando su tiquete parcial para la fase previa de la Copa Libertadores en 2026.

El único con el tiquete asegurado para una competencia Conmebol el próximo año es Independiente Santa Fe, que se instaló en la fase de grupos tras conquistar el primer torneo del año.

Los campeones de Copa y Liga en el segundo semestre, también se asegurarán en la fase de grupos de la Sudamericana y Libertadores, correspondientemente.

¿Cómo se definen los equipos que clasifican a Libertadores?

Además del ‘León’, Colombia tiene destinados dos cupos para el certamen, que son para los mejores dos ubicados en la tabla de la reclasificación, que no sean campeones.

Parcialmente, Medellín y Nacional irían al torneo más importante del continente, pues con 84 y 80 puntos, respectivamente, asegurarían su cupo en la fase previa.

¿Cómo se definen los equipos que clasifican a Sudamericana?

Aparte del cupo para el campeón de la Copa Colombia, los otros tres serán para los mejores de la reclasificación, que no sean campeones de liga y que no tengan cupo a la Libertadores.

Hasta la fecha, estos boletos serán para Tolima, que está a un punto de Nacional;América y Millonarios. Sin embargo, el conjunto embajador no puede sumar más puntos por quedar eliminado de los cuadrangulares, y Junior, con tres puntos menos, podrá igualarlo en el cierre de la jornada, o en su defecto, en los seis partidos de la fase final.

Adicionalmente, Atlético Bucaramanga, con 7 unidades menos que Millonarios, también podrá superar su puntaje en la siguiente ronda.

Tabla de reclasificación

Pos Club Puntos Competencia 1 Medellín 84 Copa Libertadores (fase previa) 2 Nacional 80 Copa Libertadores (fase previa) 3 Tolima 79 Copa Sudamericana (fase previa) 4 América 77 Copa Sudamericana (fase previa) 5 Santa Fe 77 Copa Libertadores (fase de grupos) 6 Millonarios 73 Copa Sudamericana (fase previa) 7 Junior 70 - 8 Bucaramanga 66 - 9 Once Caldas 62 10 Alianza 58 -



