Falcao no olvida su paso por Millonarios: “Era algo que me faltaba en la lista de sueños”

Falcao García, goleador histórico de la Selección Colombia y segundo máximo anotador colombiano de todos los tiempos, se encuentra de regreso en Bogotá. El Tigre volvió a la capital del país, tras su paso por Millonarios entre el segundo semestre del año pasado y el primero del presente año.

El delantero samario participó con unos niños en un evento organizado por Nike, uno de sus patrocionadores, en el cual dedicó unas breves palabras para recordar con cariño su paso por el equipo Embajador y lo que significó para él.

“Cumplir un sueño de niño, yo tuve que irme muy joven, entonces como que ese sueño se postergó. Una vez que lo concreté, feliz, contento, era algo que me faltaba en la lista de sueños”, comentó Falcao durante el evento.

En total, Falcao disputó 29 partidos con la camiseta de Millonarios, con un saldo de 11 anotaciones, dando su mejor versión en los cuadrangulares finales de la Liga 2025-I, donde el equipo bogotano quedó eliminado de la final en la última fecha a manos de Santa Fe.

Desde su salida del equipo bogotano, El Tigre se ha tomado un tiempo lejos de los campos de juego y dedicado a su familia, viajando a distintos países, entre ellos España, Francia, Portugal y Estados Unidos.