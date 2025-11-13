Tabla de posiciones de Liga Colombiana en la última jornada con victoria de Millonarios sobre Chicó

¡La esperada fecha 20 de la Liga Colombiana inició! Con las miradas puestas en los compromisos definitorios de la jornada, programados para el jueves 13 de noviembre a partir de las 7:00 pm, arrancó la última fecha del ‘Todos Contra Todos’ con dos partidos que implicaron a cuatro clubes sin posibilidades de alcanzar los cuadrangulares finales.

Una de las disputas más atractivas de la fecha son los cinco equipos (América, Alianza, Santa Fe, Águilas y Once Caldas) que lucharán por el tiquete dentro del Grupo de los Ocho, y el único enfrentamiento directo será entre el conjunto cardenal y el equipo de Valledupar, en la capital colombiana.

Por otra parte, la pelea por la ventaja deportiva del ‘punto invisible’ también está encendida. Hasta el momento, DIM y Atlético Nacional lo conseguirían producto de la diferencia de gol superior a la de Bucaramanga. Sin embargo, durante la fecha 20, 5 clubes (DIM, Nacional, Bucaramanga, Tolima y Fortaleza) tienen oportunidades matemáticas de quedarse con uno de los dos primeros puestos en la tabla de posiciones.

A continuación los resultados durante el desarrollo de la jornada 20:

La Equidad 4-0 Pereira

Los dirigidos por el técnico Rafael Dudamel nuevamente se presentaron con el equipo Sub-20 ante el incumplimiento en la totalidad de las obligaciones acordadas, y cayeron goleados en Bogotá.

Un doblete de Juan David Valencia (30′ y 45+1′) un gol de Kevin Parra (46′) y un tanto de Juan Castilla (76′), le dieron al cuadro asegurador su tercer triunfo del semestre en la competencia. La paliza pudo ser más abultada, pero el travesaño evitó el gol de Joider Micolta.

La más reciente victoria de Equidad había sido el 16 de agosto, cuando se impuso 2-1 ante Llaneros por la jornada 6.

Chicó 2-2 Millonarios

Con el compromiso sin público en Tunja, Leonardo Castro abrió el marcador con un golazo desde afuera del área. El potente disparo fue inatajable para el portero José Ampudia, que aunque rozó la pelota, no pudo evitar el primer gol de la noche.

El goleador Jairo Molina igualó el partido (19′) de cabeza, tras anotar desde el borde del área chica después del centro de Estefano Arango.

El gol de la victoria para el conjunto embajador llegó desde los pies de Beckam Castro, quien recibió la habilitación de Danovis Banguero, y definió desde adentro del área, con pierna izquierda y al primer palo del portero.

Tabla de posiciones

Partidos restantes de la fecha 20

Jueves 13 de noviembre

7:00 pm - Llaneros vs. Envigado

Estadio Bello Horizonte.

7:00 pm - Santa Fe vs. Alianza

Estadio Nemesio Camacho El Campín.

7:00 pm - Medellín vs. América

Estadio Atanasio Girardot.

7:00 pm - Deportivo Pasto vs. Bucaramanga

Estadio Departamental La Libertad.

7:00 pm - Águilas Doradas vs. Tolima

Estadio Alberto Grisales.

7:00 pm - Junior vs. Atlético Nacional

Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

7:00 pm - Unión Magdalena vs. Fortaleza

Estadio Sierra Nevada.

7:00 pm - Deportivo Cali vs. Once Caldas

Estadio Deportivo Cali, en Palmaseca.