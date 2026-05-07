Regresa el Festival del Arroz a en las Plazas Distritales de Mercado de Bogotá

Agricultores arroceros alertan sobre el impacto del contrabando y la sobreoferta en el precio del arroz. / Prakasit

Bogotá D.C

Del 16 al 18 de mayo, catorce Plazas Distritales de Mercado serán escenario de la segunda versión del Festival del Arroz, una apuesta liderada por el Instituto para la Economía Social (IPES) en alianza con la Federación Nacional de Arroceros (FEDEARROZ), para impulsar la economía local y fortalecer el trabajo de los comerciantes que sostienen la vida en las plazas de mercado de la ciudad.

“Nuestras plazas distritales de mercado producen más de 12 mil toneladas de alimentos mensuales. Eso es el 6% de lo que produce Corabastos para la ciudad”, destacó la directora del IPES, Catalina Arciniegas.

Más de 60 restaurantes participarán en esta iniciativa con preparaciones que van desde recetas tradicionales, como arroz con pollo, hasta propuestas como arroz con camarones o arroz tipo thai, con precios entre los $25.000 y $35.000.

Durante la primera versión del festival se vendieron cerca de 6.000 platos con la participación de 87 restaurantes, alcanzando aproximadamente $160 millones de pesos en ventas, cifras que este año se esperan superar con una mayor participación de visitantes.

“Esto es un evento muy importante para los arroceros colombianos, pero también para promocionar el consumo de arroz en Colombia y promocionar las marcas de Fedearroz que le garantizan a las personas que viene del campo colombiano a su mesa”, aseguró Rosa Lucía Rojas, gerente encargada de Fedearroz.

El Festival del Arroz también incluirá actividades culturales y experiencias para los visitantes, con el fin de fortalecer las plazas de mercado como destinos turísticos y dinamizadores de la economía social en Bogotá.

Premios

Como incentivo al talento y la dedicación de los participantes, el Festival otorgará un reconocimiento representado en insumos de alta calidad suministrados por FEDEARROZ, correspondientes a sus líneas Gourmet, Premium y tradicional. Este estímulo, de $500.000 pesos, será entregado al restaurante que mayor número de platos preparados con arroz de FEDEARROZ que venda durante el evento.

¿En dónde se realizará el evento?

• 7 de Agosto (Barrios Unidos)

• 12 de Octubre (Barrios Unidos)

• 20 de Julio (San Cristóbal)

• Fontibón (Fontibón)

• Kennedy (Kennedy)

• La Concordia (Candelaria)

• La Perseverancia (Santa Fe)

• Las Cruces (Santa Fe)

• Las Ferias (Engativá) Restrepo (Antonio Nariño)

• Samper Mendoza (Mártires)

• San Carlos (Tunjuelito)

• Santander (Antonio Nariño)

• Trinidad Galán (Puente Aranda)