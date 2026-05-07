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07 may 2026 Actualizado 22:00

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Bogotá

Bogotá estrena canal para la orientación de urgencias en salud: es la Línea 137

Este nuevo canal busca descongestionar la Línea 123, la cual recibe actualmente todas las solicitudes sobre emergencias en la ciudad.

Bogotá estrena canal para la orientación de urgencias en salud: es la Línea 137

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La Secretaría Distrital de Salud puso en operación la Línea 137, una herramienta exclusiva para la orientación, regulación y direccionamiento de las urgencias en salud. “La Línea 137 va a garantizar la orientación, seguimiento y acompañamiento por parte del Distrito en las urgencias”, dijo Gerson Bermont, secretario Distrital de Salud.

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Este nuevo canal funcionara las 24 horas del día y está diseñada para que las personas reciban asistencia profesional inmediata ante cualquier situación que afecte su integridad física o mental. Esta línea será atendida por profesionales con capacidad de realizar un triage telefónico.

Este canal busca descongestionar la Línea 123, que actualmente recibe todas las solicitudes de emergencias de la capital del país. Asimismo, se pretende reducir la saturación en las salas de urgencias de los hospitales, asegurando la atención adecuada según el nivel de riesgo.

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A través de esta nueva línea, los ciudadanos podrán encontrar varios beneficios. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Bogotá, quienes necesiten servicios de urgencia podrán tener:

  • Recomendaciones básicas en salud: orientación profesional para el manejo inicial de síntomas.
  • Direccionamiento adecuado: guía sobre a qué centro de salud acudir según la red de su EPS, evitando desplazamientos innecesarios.
  • Agendamiento de citas prioritarias: gestión directa con las EPS para consultas médicas en menos de 12 horas, ya sea en modalidad presencial, domiciliaria o por telemedicina.
  • Despacho de ambulancias: coordinación inmediata para el envío de vehículos de emergencia en casos donde se identifique un riesgo vital.
Sebastián Herrera

Sebastián Herrera

Comunicador social - periodista. Máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija....

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