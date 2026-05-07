Bogotá estrena canal para la orientación de urgencias en salud: es la Línea 137

La Secretaría Distrital de Salud puso en operación la Línea 137, una herramienta exclusiva para la orientación, regulación y direccionamiento de las urgencias en salud. “La Línea 137 va a garantizar la orientación, seguimiento y acompañamiento por parte del Distrito en las urgencias”, dijo Gerson Bermont, secretario Distrital de Salud.

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Este nuevo canal funcionara las 24 horas del día y está diseñada para que las personas reciban asistencia profesional inmediata ante cualquier situación que afecte su integridad física o mental. Esta línea será atendida por profesionales con capacidad de realizar un triage telefónico.

Este canal busca descongestionar la Línea 123, que actualmente recibe todas las solicitudes de emergencias de la capital del país. Asimismo, se pretende reducir la saturación en las salas de urgencias de los hospitales, asegurando la atención adecuada según el nivel de riesgo.

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A través de esta nueva línea, los ciudadanos podrán encontrar varios beneficios. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Bogotá, quienes necesiten servicios de urgencia podrán tener: