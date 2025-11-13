Policía de Tránsito frustra hurto avaluado en más de 2.000 millones de pesos a las afueras de Bogotá

La Policía de Tránsito y Transporte de Cundinamarca logró frustrar el hurto de un camión que transportaba más de 2.000 millones de pesos en equipos tecnológicos, entre ellos computadores, televisores, cámaras y otros artículos, en la vía que conecta Mondoñedo con Girardot.

En videos captados por ciudadanos se observa la modalidad de hurto utilizada por los delincuentes, quienes simularon un accidente de tránsito en medio de la vía. Incluso contaban con una ambulancia para hacer más creíble el supuesto siniestro.

En cuestión de segundos, los asaltantes, armados, obligaron al conductor del camión a descender del vehículo y lo subieron a una camioneta particular, para luego emprender la huida.

El coronel Diego Iván Jaimes, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Cundinamarca, confirmó que “en este momento se encuentran unidades de Policía Judicial e inteligencia de la Dirección de Tránsito adelantando las actuaciones pertinentes, bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, para dar con la captura de los delincuentes”.

El oficial también hizo un llamado a los ciudadanos y actores viales para que denuncien de manera oportuna este tipo de hechos, con el fin de facilitar el seguimiento y fortalecer la seguridad en el departamento, a través del #167 o la línea de emergencia 123.

Por su parte, el conductor agradeció a la Policía y confirmó la recuperación del camión en perfecto estado, así como de la mercancía en su totalidad.