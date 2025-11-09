En Bogotá se fugaron 4 presos de la estación de Policía de Barrios Unidos

Bogotá

Muy temprano en la mañana del domingo 9 de noviembre, aproximadamente 14 personas que se encontraban en los calabozos de la estación de policía de la localidad de Barrios Unidos, ubicada en el barrio San Fernando, intentaron escapar. Todo habría ocurrido en el momento en el que un grupo de personas se lanzaron sobre dos de los policías que estaba iniciando las labores de limpieza de las celdas.

“A las 8:45 de la mañana en las instalaciones de la estación de Policía de Barrios Unidos, se encontraban los custodios entregándole la comida a los privados de la libertad y generándoles el aseo rutinario. Estas personas se abalanzan contra los dos custodios tratan de intimidarlos con armas blancas”, explicó el general Giovanni Cristancho Zambrano.

En medio de lo ocurrido y cuándo salían 8 de los reclusos, reaccionaron las autoridades y 4 de ellos fueron heridos y recapturados en medio de disparos. Otros cuatro se fugaron y son buscados por las autoridades.

Explicaron desde la Policía Metropolitana de Bogotá que se inició de forma inmediata un llamado ‘plan candado’ con el que buscan dar con los fugados lo más pronto posible: esta búsqueda se hace no solo en Barrios Unidos sino en las tres localidades más cercanas.