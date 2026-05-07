Aprueban beneficios tributarios para traer partidos de las Selección Colombia a Bogotá

AMDEP9223. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 18/11/2025.- Jugadores de Colombia celebran un gol este martes, en un partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Australia en el estadio Citi Field, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares / Angel Colmenares

El Concejo de Bogotá aprobó en plenaria la propuesta que contempla beneficios temporales en el impuesto de Industria y Comercio y en las estampillas distritales para la realización en Bogotá de partidos de las selecciones Colombia masculinas y femeninas, organizados por la Federación Colombiana de Fútbol.

La iniciativa, aprobada en plenaria, contempla beneficios tributarios temporales aplicables hasta el 31 de diciembre de 2036.

“Celebramos que el Concejo de Bogotá haya aprobado esta iniciativa de otorgarle a la Federación Colombiana de Fútbol la posibilidad de traer partidos a nuestra ciudad con unos incentivos tributarios. Esperamos gozar de la alegría de fútbol todos juntos y que Bogotá sea la casa de la selección”, dijo Ana María Cadena, secretaria de Hacienda de Bogotá.

El proyecto de Acuerdo 304 de 2026 también contempla que la Administración Distrital, a través de las entidades competentes, adoptará un procedimiento preferente, ágil, coordinado y simplificado para el trámite y la expedición de permisos necesarios para el uso temporal del espacio público durante el desarrollo de actividades y puntos de encuentro asociados a los eventos contemplados en el presente acuerdo.

¿Cómo impactan estos eventos deportivos la economía de la capital?

Se estima que un partido de la Selección masculina de Colombia de mayores podría generar un impacto directo cercano a 19 mil millones de pesos en la economía de la ciudad.

Los principales beneficios son:

· Aumento del turismo nacional e internacional.

· Mayor ocupación hotelera.

· Incremento en ventas de bares, restaurantes y comercio.

· Mayor demanda de transporte y servicios logísticos.

· Dinamización de ventas de productos locales y artesanías.